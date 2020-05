Lave smittetall gir håp i flere asiatiske land

Store deler av Asia er angivelig i ferd med å nå vendepunktet i koronakrisen. Det betyr imidlertid også at gamle spenninger og maktstrukturer begynner å vise seg igjen.

Publisert Publisert Nå nettopp

I Hongkong er det flere dager på rad ikke registrert nye smittetilfeller av koronaviruset. Når nå koronakrisen går mot slutten, kommer gamle konfliktlinjer frem i dagen igjen. 1. mai brukte politiet blant annet pepperspray for å spre flere hundre demokratidemonstranter. Foto: Kin Cheung / AP

Denne uken vil kanskje stå som en milepæl når den samlede historien om koronakrisen en dag skal skrives.

Torsdag kunne sørkoreanske myndigheter fortelle at det for første gang på 75 dager ikke var noen nye tilfeller av smitte internt i landet.

Kun fire nye smittetilfeller ble registrert, men alle tilfellene gjaldt mennesker som var smittet i utlandet og hadde tatt smitten med seg til Sør-Korea.

Etter nyttår ble Sør-Korea fremhevet som et forbilde fordi myndighetene hadde klart å holde smittespredningen på et veldig lavt nivå ved hjelp av omfattende testing, overvåking og smittesporing.

I februar eksploderte imidlertid antall smittede etter at viruset hadde spredt seg blant medlemmene av en religiøs sekt i byen Daegu, sør for hovedstaden Seoul. Sektens medlemmer hadde brutt myndighetenes forbud mot større forsamlinger.

Nå har imidlertid sørkoreanske myndigheter tilsynelatende klart å slå utbruddet ned igjen. Ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap tør myndighetene imidlertid ennå ikke å erklære seier, fordi de frykter at smitten igjen kan blusse opp når landet i løpet av den neste uken skal feire tre store merkedager. Likevel kan man spore en forsiktig optimisme i landet.

Nye demonstrasjoner

Det samme er tilfellet i Hongkong, hvor myndighetene torsdag fortalte at de for fjerde dag på rad ikke hadde registrert noen nye smittetilfeller.

Med i alt 1037 registrerte smittetilfeller siden koronautbruddets start i desember i fjor har Hongkong med sine 7,4 millioner innbyggere klart å unngå å bli hardt rammet. En del av årsaken til det lave smittetallet er at Hongkongs grenser hadde vært stengt i flere måneder før utbruddet. Erfaringene fra sars-epidemien i 2003 har også ført til at bystatens innbyggere er godt kjent med hygienetiltak for å forhindre smitteoverføring.

At koronakrisen ser ut til å gå mot slutten for Hongkong betyr imidlertid også at den politiske krisen som førte til voldsomme sammenstøt mellom demonstranter og politi i flere måneder i fjor nå er i ferd med å blusse opp igjen.

Folk har igjen begynt å samle seg til protester, som denne uken førte til at politiet denne uka har brukt makt for å oppløse flere forsamlinger. I helgen sto politiet klar med 3000 betjenter som er klare til å slå ned på alle tilløp til demonstrasjoner.

Forlenget unntakstilstand

I Thailand er suksessen i kampen mot koronaviruset også i ferd med å bli avløst av nye bekymringer.

Torsdag var fjerde dag på rad at myndighetene i landet med 70 millioner innbyggere registrerte mindre enn ti nye smittetilfeller. Det har ført til at den militærkontrollerte regjeringen fra søndag av vil heve en del av restriksjonene som har blitt innført, slik at blant annet frisører og visse andre typer forretninger kan åpne igjen.

Samtidig har imidlertid unntakstilstanden som ble innført på grunn av koronakrisen blitt forlenget med en måned. Unntakstilstanden gir statsminister og tidligere hærleder Prayut Chan-o-cha mulighet til å styre landet mer eller mindre eneveldig, uten parlamentarisk kontroll.

Ifølge Phil Robertson, visedirektør i Asia-avdelingen til menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch, viser koronakrisen den autoritære siden til Thailand og en rekke andre asiatiske land.

– Ifølge internasjonale regler har et land lov til å innføre unntakstilstand i en helsemessig nødsituasjon, men vi er bekymret for at den thailandske regjeringen kan finne på å forlenge unntakstilstanden langt etter at koronakrisen er over, sier han.

Diktatur

Vietnam kan vise til enda større suksess i kampen mot koronaviruset enn Thailand. Selv om landet grenser til Kina og har en befolkning på 96 millioner mennesker er det foreløpig kun blitt registrert 270 smittede, og ingen døde.

Som med Hongkong forklares det lave smittetallet med tidligere erfaringer fra sars-epidemien i 2003, som førte til at Vietnam var rask til å stenge grenser, innføre omfattende testing, spore smitte og sette innbyggere i karantene.

Ifølge Phil Robertson avspeiler imidlertid innsatsen også at Vietnam er et diktatur.

– Myndighetene kunne reagere så raskt fordi de allerede hadde et stort overvåkningssystem på plass, som kontrollerer befolkningen helt ned på landsbynivå, sier han.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN