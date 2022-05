WHO varsler apekopp-gransking etter krisemøte

Verdens helseorganisasjon (WHO) vil forsøke å finne ut hvorfor utbrudd av apekopper har oppstått i flere forskjellige europeiske land.

Dette mikroskop-bildet viser forskjellige typer apekopp-virus.

NTB-DPA

Publisert Publisert I går 18:19

Beslutningen om gransking av apekopper-utbruddene ble tatt på et krisemøte fredag i WHO-komiteen STAG-IH, som gir råd til organisasjonen om smitterisikoer som kan utgjøre en trussel mot global helse.

WHO skriver at utbruddene av viruset, som er endemisk i noen land i Afrika, er utypisk siden de skjer i ikke-endemiske land.

Forskere tror ikke at utbruddet kan utvikle seg til en pandemi, ettersom viruset ikke sprer seg like lett som for eksempel koronavirus.

Norske helsemyndigheter skal neste uke ta stilling til om apekopper skal defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom. FHI er ikke særlig bekymret for situasjonen. Apekopper gir vanligvis milde symptomer i form av feber og utslett og er sjelden dødelig.

Viruset har vanligvis bare sirkulert sentralt og vest i Afrika. De siste dagene har det imidlertid dukket opp over 100 mistenkte eller påviste tilfeller fordelt på flere land i Europa, noe som har forundret flere eksperter. Også i Australia og USA er viruset påvist.

Flesteparten av tilfellene som er kjent så langt, omfatter menn som har hatt seksuell omgang med andre menn. Viruset smitter via nærkontakt og ble første gang påvist blant mennesker i Kongo i 1970.