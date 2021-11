Riksdagens leder renominerer Andersson og kritiserer Miljöpartiet

Riksdagens leder Andreas Norlén beklager onsdagens politiske dramatikk og vil igjen nominere Magdalena Andersson som svensk statsminister.

Riksdagens leder Andreas Norlén (t.h.) vil igjen nominere Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson (t.v.) som Sveriges statsminister. Bildet ble tatt tidligere denne uken.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

På en pressekonferanse torsdag sa Norlén at han senere på dagen vil legge fram et forslag, slik at en avstemning kan holdes allerede mandag.

Norlén beklaget dypt det som skjedde dagen før, da Andersson trakk seg bare noen timer etter at hun ble innsatt som statsminister. Årsaken var at Miljöpartiet gikk ut av den nye regjeringen.

– Jeg tror dette framstår som ubegripelig for det svenske folk, sa Riksdagens leder.

Utviklingen kan ha skadd tilliten til Riksdagen og politikken, mener Norlén. Han sa han ikke hadde nominert Andersson på dette tidspunktet hvis han hadde kjent til Miljöpartiets posisjon.

Partiet valgte å gå ut av den ferske regjeringen da den ikke fikk vedtatt sitt budsjettforslag. Centerpartiet trakk sin støtte, og dermed ble opposisjonens budsjett vedtatt.

Miljöpartiet reagerte sterkt på at Sverige dermed fikk et statsbudsjett framforhandlet med blant andre Sverigedemokraterna.

Norlén sier han har inntrykk av at Andersson ble like overrasket som alle andre over det som skjedde.

– Gårsdagens turbulens kunne vært unngått, mener Norlén, som ikke tidligere har kritisert enkeltpartier på sine pressekonferanser.