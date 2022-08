Trump på plass for å vitne i New York

Donald Trump nektet å forklare seg under ed da han møtte fram hos New Yorks øverste justismyndighet for å avgi vitneforklaring i et sivilt søksmål.

Donald Trump vinket til fotografene før han forlot Trump Tower for å avgi en vitneforklaring under ed til New Yorks øverste justismyndighet.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Den tidligere presidenten påberopte seg det femte grunnlovstillegget, som innebærer at man ikke kan tvinges til å vitne mot seg selv.

Trump skulle forklare seg under ed i delstatens langvarige etterforskning av den tidligere presidentens forretningsvirksomhet, en av de mange juridiske flokene han er involvert i.

Ekspresidenten kjørte en kort tur i kortesje gjennom New York fra Trump Tower til kontoret til Letitia James, som leder granskingen. Den omfatter blant annet påstander om at selskapet hans, Trump Organization, overdrev verdien av flere eiendommer for å villede långivere og oppga lavere verdier på de samme eiendommene til skattemyndighetene.

Bedrageri

Dersom det kan bevises, er det snakk om bedrageri.

James viser til årlige finansmeldinger til banker for å sikre gode lånevilkår og til finanstidsskrifter for å sikre Trumps plass blant verdens milliardærer.

Selskapet hans hevdet til og med at Trumps leilighet i toppetasjene til Trump Tower på Manhattan var tre ganger så stor som i virkeligheten, noe som ville utgjort en forskjell i verdi på 200 millioner dollar.

– Klare bevis

En talsmann for James sa i mai at de har gravet fram klare bevis på slik manipulering, og at de nærmet seg slutten på etterforskningen. Noe av det eneste som manglet, var Trumps forklaring under ed. To av hans barn, Donald junior og Ivanka, vitnet noen dager tidligere.

I en erklæring etter frammøtet hos James sa ekspresidenten at han nå skjønner svaret på utsagnet om at man ikke trenger å påberope seg det femte grunnlovstillegget hvis man er uskyldig.

– Politisk motivert

– Nå vet jeg svaret. Hvis din familie, ditt selskap og alle i din omgangskrets er utsatt for en grunnløs politisk motivert hekseprosess støttet av advokater, påtalemyndighet og de falske nyhetsmediene, har man ikke noe valg, sa han.

– Mitt storslagne selskap, og jeg, angripes fra alle sider, skrev Trump i sosiale medier før onsdagens møte. Han gjentar påstanden om at han er utsatt for tidendes verste heksejakt i USA.

I en separat sak ransaket FBI-agenter bare noen dager tidligere boligkomplekset hans i Florida på jakt etter graderte dokumenter han kunne ha tatt med seg fra Det hvite hus. Det hvite hus har tidligere hentet flere esker med graderte dokumenter fra Mar-a-Lago etter at han reiste fra Washington.