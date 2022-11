Danskene kan vente seg en spennende valgkveld

Valget i Danmark kan bli svært jevnt, og mobiliseringen på valgdagen i dag kan være det som avgjør hvilken blokk som får flertall.

Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne stemmer i Hadsund nord på Jylland.

NTB

Ifølge den siste meningsmålingen fra analyseinstituttet Voxmeter får rød blokk 86 mandater, fire færre enn hva som trengs for å få rent flertall. Det betyr at svært få stemmer kan avgjøre utfallet.

– Det er meget, meget få stemmer som skal flyttes før det er mulighet for et rent rødt flertall, sier redaktør Casper Dall i Avisen Danmark til nyhetsbyrået Ritzau.

Hvis ingen av blokkene greier å sikre seg flertall, kan det nye sentrumspartiet Moderaterne, ledet av eksstatsminister Lars Løkke Rasmussen, komme på vippen.

Bred regjering?

Løkke ønsker et samarbeid over midten, men han har ikke sagt hvilken blokk han vil støtte.

For første gang har Socialdemokratiet med statsminister Mette Frederiksen i spissen også åpnet for en bred samlingsregjering på tvers av blokkene. Men Dall tror ikke dette gjelder hvis rød blokk får rent flertall.

– Selv om Mette Frederiksen sier at hun vil undersøke muligheten for en bred regjering, så vil hun gjerne ha mulighet til å gå tilbake til rød blokk og si at den brede regjeringen ikke var mulig, og deretter finne ut av noe i den røde blokken, sier han.

Liberal Alliance kraftig frem

Ikke bare viser Voxmeters måling at rød og blå blokk ligger svært jevnt. Den viser også at velgerne de siste ukene har beveget seg raskt mellom ulike partier.

Noe av det mest oppsiktsvekkende er den stigende støtten til partiet Liberal Alliance. Partiet har nå sikret seg sin beste måling på seks år med 7,7 prosents oppslutning og 14 mandater. Partiet er en sterk tilhenger av lave skatter.

Det er spesielt på borgerlig side at det har skjedd store endringer i det danske partilandskapet de siste årene, med en rekke nye partistiftelser.

I valget i 2019 var partiet Nye Borgerlige en populær nykommer. Partiet sikret seg stemmer ved å gå enda lenger enn Dansk Folkeparti i kravene om en streng flyktning- og asylpolitikk.

I år er kravene om flere innskjerpinger nærmest fraværende, noe som knyttes til at den sosialdemokratiske mindretallsregjeringen har lagt seg på en like streng linje som høyrenasjonalistiske partier på borgerlig side.

Jylland først

Ikke engang landets tidligere utlendingsminister Inger Støjberg, som feiret innstrammingene med en bløtkake med 50 lys, har gjort dette til en sak under valgkampen. I stedet har hennes nystiftede parti Danmarksdemokraterne konsentrert seg om å love bedre forhold i utkantstrøkene på Jylland.

Og Løkke, som tidligere ledet en regjering som strammet kraftig inn i asylpolitikken, sier nå at han er imot regjeringens plan om å sende asylsøkere til mottakssentre i Rwanda.

Både Løkke og Støjberg er tidligere Venstre-profiler. Nå ledes partiet av Jakob Ellemann-Jensen, som er den fremste statsministerkandidaten i blå blokk.

Minkskandalen

Det er snart fire uker siden Frederiksen ble tvunget til å utlyse valg fordi ett av regjeringens støttepartier, Radikale Venstre, truet med å felle regjeringen.

Det liberale rødgrønne partiet ønsket å fremme et mistillitsforslag på grunn av Frederiksens ordre i 2020 om at millioner av mink skulle avlives for å slå ned et mutert koronavirus.

Valgkampen har imidlertid ikke vært noen suksess for partiet som tvang frem nyvalget. I stedet ser Frederiksen ut til å ha styrket sin posisjon.

Valgkampen har i stor grad dreid seg om innenrikspolitiske spørsmål, mens energikrisen og sikkerhetsspørsmål knyttet til krigen i Ukraina har fått mindre oppmerksomhet. På topp av danskenes prioriteringsliste står helsevesenet, klima- og miljøspørsmål, samt andre velferdsspørsmål.

En måling fra Voxmeter som ble gjennomført fredag, viser også at hver femte velger (22,1 prosent) fortsatt var i tvil om hvilket parti de skulle stemme på.

Valgdagsmålinger fra TV 2 og DR kommer umiddelbart etter at valglokalene har stengt i kveld klokken 20.