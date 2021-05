Flere meldinger om sammenstøt og vold i israelske byer

Det har vært sammenstøt mellom politi og jødiske ekstremister i Israel onsdag. I Bat Yam gikk ekstremister løs på arabiske forretninger og arabiske personer.

Israelske sikkerhetsstyrker under tirsdagens opptøyer i Lod. Onsdag er det sammenstøt i flere israelske byer. Foto: Heidi Levine / AP / NTB

NTB

Kan News melder ifølge Times of Israel at det var jødiske ungdomsgjenger som gikk løs på arabiske forretninger i Bat Yam. Ifølge ordfører Zvika Brot er flere pågrepet, og politiet skal ha blitt varslet om planene på forhånd.

Videoer fra byen, som ligger nær Tel Aviv, viser et brutalt angrep på en mann som tilsynelatende er en arabisk israeler. Mannen ble trukket ut av en bil av en gruppe høyreekstremister og banket opp mens han lå på bakken.

Lynsjestemning i Acre

Times of Israel skriver at politiet ikke var å se, og at mannen ble utsatt for gjentatte slag. Mannens helsetilstand er ikke kjent.

Haaretz skriver at det også har vært nye sammenstøt i byen Lod, der det er erklært unntakstilstand og innført portforbud. Politiet og høyreekstremister barket sammen onsdag ettermiddag, mens en ung araber ble skutt og fraktet til sykehus. Det er uklart hvem som skjøt ham.

I byen Acre ble en jødisk mann i 30-årene alvorlig skadd da han ble truffet av flere steiner kastet av arabiske demonstranter, i det som blir beskrevet som en lynsjing.

«Død over araberne»

Jødiske demonstranter i byen gikk i gatene og ropte «død over araberne».

Ifølge Channel 12 ønsker statsminister Benjamin Netanyahu å sende soldater inn i flere byer for å opprettholde ro og orden, noe forsvarsdepartementet motsetter seg.

Den ledende rabbineren Yitzhak Yosef sier i en uttalelse at jøder ikke må ty til vold mot arabere.

– Uskyldige israelske sivile blir angrepet av terrorgrupper, og blodet renner. Men vi må ikke la oss lokke til provokasjoner og til å skade folk eller eiendommer, sier han.

Israels president Reuven Rivlin (i midten) sier at galskapen må stoppe etter en dag med flere sammenstøt i israelske byer. Foto: Maya Alleruzzo / AP / NTB

Israelske politikere fra ytre høyre til opposisjonsleder Yair Lapid fordømmer angrep på arabere i israelske byer onsdag. – Stopp galskapen, sier presidenten.

– Jeg er veldig bekymret. Jeg ber om indre fred mens Israel står overfor angrep fra fiender på utsiden. Jeg bønnfaller alle lokale ledere, religiøse ledere, borgere og foreldre. Gjør alt for å stoppe det som skjer. Vær så snill og stopp galskapen, sier president Reuven Rivlin til Channel 12.

Opposisjonsleder Yair Lapid, fra sentrumspartiet Yesh Atid, sier ifølge Times of Israel at ekstremistene som har gått løs på arabere i flere israelske byer, er «patetiske rasister» som ikke representerer Israels jøder. Han fordømmer også arabiske opprørere.

Bezalel Smotrich, som leder det ytterliggående Sionistpartiet, sier han ble sjokkert over å se jødisk ungdom angripe en arabisk mann i Bat Yam. Mannen ble dratt ut av en bil og banket opp mens han lå på bakken.

– Jeg har nettopp sett et klipp jeg ikke kan dele med dere, som viser en jødisk mobb angripe en uskyldig araber. Jeg er sjokkert og skammer meg dypt inn i sjelen. Vi er i vanskelige tider, er under angrep og frustrerte. Men pokker ta, hvordan kan jøder være så onde? Forferdelig, skriver han på Twitter.