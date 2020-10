Holdes innesperret under umenneskelige forhold

I en ny rapport beskylder Human Rights Watch den burmesiske regjeringen for overgrep på landets muslimske minoritet som nærmer apartheidliknende forbrytelser mot menneskeheten.

Rohingyaflyktninger har havnet i en leir nær Taungpyolatyar-landsbyen nord i delstaten Rakhine, på grensen til Bangladesh. Bildet er tatt i forbindelse med en regjeringskontrollert medietur til området i 2018. Foto: Min Kyi Thein, AP/NTB (arkiv)

For tre år siden flyktet mer enn 700.000 mennesker til Bangladesh fra Myanmar, landet tidligere kjent som Burma. De var alle medlemmer av den muslimske rohingya-minoriteten, og flyktet fra folkemord i sitt hjemland. Burmesiske sikkerhetsstyrker brente ned landsbyene rohingyaene bodde i, voldtok kvinner og drepte mange av innbyggerne på måfå.

Siden da har mediene jevnlig rapportert om de forferdelige forholdene som flyktningene nå må leve under i Bangladesh.

De mange skjebnefortellingene har imidlertid skygget over at det også står helt galt til for omtrent 130.000 andre muslimer som fortsatt oppholder seg i Myanmar. I årevis har de blitt holdt innesperret i leirer i delstaten Rakhine, og i en ny rapport fastslår menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch at behandlingen av disse menneskene nærmer seg apartheidliknende forbrytelser mot menneskeheten.

– Folk er blitt plassert bak piggtråd, og har å gjøre med et system som den burmesiske regjeringen har satt opp, kontrollerer og fortsatt opprettholder, sier Shayna Bauchner til Politiken.

Hun gjør forskningsarbeid for Human Rights Watch, og står bak den nye rapporten som blant annet bygger på vitnemål fra rohingyaer og intervjuer med nødhjelpsarbeidere.

Gradvis opptrapping

De aller fleste innbyggerne i Myanmar er buddhister, og på begynnelsen av 1980-tallet begynte ytterliggående buddhister å spre historier om at muslimer planla å ta over Myanmar, og at de derfor utgjorde en trussel mot både nasjonen og buddhismen.

Den daværende militærjuntaen overtok store deler av dette tankegodset og innførte i 1982 en lov som fratok mange muslimer statsborgerskap og gjorde dem statsløse.

Siden den gang har den hatske retorikken ført til at flokker av lokale burmesere har angrepet rohingyaer med kniver, macheter og brannbomber. Urolighetene førte til at myndighetene internerte mer enn 130.000 muslimer – de aller fleste rohingyaer – i leirer i delstaten Rakhine i 2012. Der sitter de fortsatt.

Ifølge burmesiske myndigheter ble leirene opprettet for å beskytte rohingyaene, men ifølge Human Rights Watch er den reelle hensikten å holde muslimene separert fra resten av samfunnet.

Disse rohingyaene måtte møte i retten, anklaget for å reise uten riktige dokumenter. De ble så kjørt vekk av politiet. Foto: Ann Wang, Reuters/NTB (arkiv)

Organisasjonen mener også at leirene førte til at burmesiske sikkerhetsstyrker i 2017 innledet sin forfølgelse av rohingyaer som bodde lengre mot nord, som ble den utløsende faktoren til at 700.000 mennesker flyktet til nabolandet Bangladesh. Overordnet var interneringen av en gruppe i leirene og deretter den etniske rensingen av en annen gruppe et uttrykk for en politikk som handlet om å rense Myanmar for rohingyaer.

De glemte rohingyaene

Forbrytelser kan imidlertid være så forferdelige at det internasjonale samfunn kun klarer å fordøye små biter av gangen. De 700.000 menneskene som lever under forferdelige kår i Bangladesh er fortsatt friskt i minne, men de 130.000 muslimene som sitter innesperret i leirer i Rakhine er så godt som glemt.

Det er en stor svikt, understreker Human Rights Watch. I den nye rapporten dokumenterer organisasjonen at leirene er omtrent så nær man kan komme et helvete på jord.

Leirene er omringet av piggtråd, kontrollpunkter og bevæpnet politi. Det betyr at det er veldig vanskelig for journalister og menneskerettsorganisasjoner å få innsyn.

Mange av leirene er også overfylte, og de sanitære forholdene er direkte helsefarlige.

– Det første man merker når man kommer inn i leirene er en stank som får magen til å vrenge seg. Deler av leirene er bokstavelig talt kloakk. Små skur er bygget på stolper over avfall og ekskrementer, sier en FN-ansatt i rapporten.

Dør av enkle sykdommer

Utover dette er det mangel på medisiner og legetilsyn, som betyr at de internerte i leiren er langt mer utsatt for underernæring og sykdommer enn befolkningen for øvrig.

– Barn dør av sykdommer som er lette å forebygge, sier Shayna Bauchner fra Human Rights Watch.

Hun tilføyer at det også er en betydelig risiko for at de kommer til større koronautbrudd i leirene. Flere andre steder i Myanmar har man konstatert en stor økning i smittetall i de siste ukene.

Sykdom og død er imidlertid én ting. Summen av liv som aldri blir levd er en annen.

Barna og de unge i leirene har kun adgang til begrenset skolegang, og får derfor aldri en ordentlig utdanning. Og de voksne nektes adgang til arbeidet de er utdannet til å gjøre. De manglende fremtidsutsiktene er en vesentlig grunn til at over 100.000 rohingyaer siden 2012 har forsøkt å komme seg over de farlige farvannene i Bengalbukten til trygghet i Thailand eller Malaysia.

– Vi vet at vi kan dø på havet. Men om vi kommer frem er vi heldige. Om vi dør er det i orden, for vi har uansett ingen fremtid her, sier en rohingya i rapporten fra Human Rights Watch.

Nobelprisvinner Aung San Suu Kyi har ikke lagt to pinner i kors for å hjelpe rohingyaene. Foto: Aung Shine Oo, AP/NTB (arkiv)

Ingen respons

Menneskerettsorganisasjonen plasserer hovedansvaret for krenkelsene av rohingyaenes menneskerettigheter på Myanmars reelle regjeringsleder, Aung San Suu Kyi, som en gang ble fremhevet som et ikon i kampen mot Myanmars militærjunta. For dette ble hun belønnet med Nobels fredspris i 1991.

Human Rights Watch konstaterer imidlertid at hun ikke har løftet en finger for å endre forholdene for de omtrent 130.000 rohingyaene i leirene, og det er heller ingenting som tyder på at det vil skje etter parlamentsvalget som skal avholdes neste måned.

Overfor Politiken ønsker Aung Hla Tung, Myanmars viseinformasjonsminister og regjeringens talsperson overfor den internasjonale pressen, ikke å kommentere rapporten fra Human Rights Watch.

– Jeg har lest rapporten, men er ikke klarert til å uttale meg om den, sier han.

Den fortsatte interneringen setter imidlertid også internasjonale hjelpeorganisasjoner i en vanskelig posisjon, ifølge Human Rights Watch. På den ene siden er de omtrent 130.000 innesperrede menneskene avhengige av hjelp. På den andre siden kan en fortsatt tilstedeværelse i leirene innebære at organisasjonene blir medskyldige i å opprettholde det apartheidliknende systemet som regjeringen i Myanmar har etablert.

– Ønsker man virkelig å investere millioner i å gjøre konsentrasjonsleirer bedre? Det er dette spørsmålet vi står overfor, sier en FN-medarbeider i rapporten.

