Derfor har Afrika helt uventet blitt koronaens lyspunkt

For tiden har Afrika bare halvparten så mange nye covid-19-tilfeller som Tsjekkia. Det har kommet som en stor positiv overraskelse for WHO.

Men unntak av Sør-Afrika har Afrika klart seg langt bedre enn andre verdensdeler. På bildet venter utålmodige handlere på at kjøpesenteret igjen skal åpne i Durham i Sør-Afrika. Foto: ROGAN WARD / REUTERS / NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Da Verdens helseorganisasjon, WHO, i slutten av januar først advarte mot den globale koronatrusselen, var det spesielt frykt for virusets ankomst til Afrika. Fattige land, dårlige helsesystemer og kombinasjonen av andre sykdommer som HIV måtte gi høye sykdoms- og dødstall.

Da viruset herjet Europa i april, advarte WHO om at Afrika kunne bli det neste episenteret.

I dag er nok Afrika klodens største lyspunkt når det gjelder korona. På tross av fattigdom og sulteforede helsesystem har Afrika sør for Sahara et registret daglig smittetall på rundt 5000, om lag halvparten av Tsjekkia, selv om folketallet er nesten 100 ganger høyere.

Og om man sammenligner med hele Europa, blir forskjellen ekstrem: Selv da det i sommer gikk verst i WHOs Afrika-region – som teller Afrika sør for Sahara, samt Algerie – var smittetallet bare akkurat det samme som i Europa, som på det tidspunktet fortsatt hadde en rolig periode.

Befolkningen er også nesten den samme: I opptellingen som brukes av WHO har Afrika en befolkning på rett under en milliard mennesker, men den i Europa – hvor regionen teller Russland og deler av Sentralia – er litt over en milliard.

Noe av forklaringen er at færre testes, og at mange dødsfall ikke blir registrert. Men det er slett ikke nok til å forklare de afrikanske tallene, sier Jens Pedersen, seniorrådgiver for Leger uten grenser i Sør-Afrika og jobber med hele det afrikanske kontinentet.

– Vi hører helt sikkert om færre tilfeller enn det virkelig er. Men det er ingen tvil om at vi har et lavere antall svært syke og døde enn vi, meg selv inkludert, hadde regnet med. Vi har ikke sett likhusene fylles. Vi har ikke hatt behov for massegraver, sier han.

Det er fortsatt ingen garantier. For tiden er Kenya rammet av en økning i antall covid-19-innlagte.

Sør-Afrika, som står for nesten halvparten av alle afrikanske smittetilfeller, frykter en ny oppblomstring. Men den generelle konklusjonen er klar: Afrika har klart seg langt bedre enn andre verdensdeler.

Det er det spesielt tre grunner til, fremhever flere eksperter:

1. Det yngste kontinentet

Afrika har den yngste befolkningen av noe kontinent. I Afrika er 40 prosent av befolkningen under 15 år. For verden som helhet er tallet 25 prosent. I Europa er det 16 prosent.

Tilsvarende er bare seks prosent av befolkningen over 60 år, mot 13 prosent i verden og 26 prosent i Europa.

Det betyr helt enkelt at det er langt færre i risikogruppen. Og når folk ikke blir svært syke, oppsøker de ikke nødvendigvis lege.

2. Færre syke

Afrika har høy utbredelse av hiv og mange andre sykdommer. Men litt overraskende har ikke de disse sykdommene så stort samspill med korona som hittil fryktet.

Når to eller flere sykdommer faller sammen, kalles det i legevitenskapen for komorbiditet. Og noen av sykdommene hvor komorbiditeten er verst ved covid-19, er ikke så utbredte i Afrika som i Vesten.

– Vi har ikke så høy prevalens av diabetes og hjerte- og karsykdommer som i Europa. Det henger sammen med alderen, så det hører med til det klassiske argumentet: Befolkningn er yngre, og den er heller ikke så overvektig, sier Jens Pedersen.

Samtidig har det vist seg at hiv tilsynelatende ikke er så farlig i samspill med covid-19, som man trodde. Forklaringen er enda ikke kjent, men kan ha noe med alderen å gjøre; hiv-pasienter er typisk unge.

3. Rask inngripen

Da koronaviruset hadde herjet Kinas Wuhan-provins og deretter Europa, gikk alarmen i Afrika. Mange land grep kraftig inn – ofte med metoder som ville ha vært umulige å benytte i Vesten.

Belært av erfaringer fra spesielt Italia, hvor helsesystemet ble overveldet, innførte noen land som Lesotho restriksjoner som maskepåbud og nedstengninger, allerede før de første tilfellene ble konstatert. Det var effektivt. Ta for eksempel et land som Uganda, som har omtrent samme befolkningstall som Spania, men bare har 12.000 registrerte smittetilfeller mot 1,2 millioner i Spania.

– Beslutningen om å stenge ned landet og stenge grensene våre hjalp virkelig. Vi fikk også raskt etablert smittesporingsmekanismer, sier Martha Osiro, programsjef for NGOen Signify i Uganda.

Det fikk konsekvenser. Millioner er kastet ut i arbeidsledighet i de allerede fattige landene. Noen ganger var metodene like brutale som de var effektive. Som en aktivist i Kenyas hovedstad, Nairobi, fortalte til Politiken tidligere i år:

– Hver eneste dag straffer politiet folk som ikke bruker munnbind. De arresterer folk uten munnbind og krever penger for å løslate dem igjen. Om ikke folk betaler, beholder de dem noen ganger i en uke.

Klimaet kan spille inn

Utover disse tre grunnene er det også mulig at klimaet kan spille inn. Noen studier har vist at covid-19 trives dårligere i varmt vær. Dessuten er folk mer utendørs når det er varmt. Det kan være en del av grunnen til at landene ved Middelhavet og spesielt Sør-Afrika har høyere smitterater enn resten av kontinentet.

Problemet med den forklaringer er imidlertid at land som Brasil og India ligger langt høyere på smittetall, selv om klimaet er sammenlignbart med store deler av Afrika.

Uansett hva årsakene er, føler ikke kontinentets myndigheter seg sikre. Økninger i smitten i spesielt Kenya og Den demokratiske republikken Kongo de siste ukene har fått flere til å advare mot å fire på beredskapen.

«Tiden til å forberede seg på en andre bølge er faktisk nå», sier John Nkengasong, som er direktør for Den afrikanske unions helseavdeling og WHOs spesialutsending til Afrika for covid-19, ifølge Reuters. «Vi må ikke gå leit av forebyggingen nå».

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN