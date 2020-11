37 politifolk skadd i voldsomme demonstrasjoner i Frankrike

Titusenvis demonstrerte lørdag i flere franske byer i protest mot politivold og et omstridt lovforslag. 37 politifolk er skadd i uro, opplyser regjeringen.

En demonstrant med en plakat med teksten «landet for politiets rettigheter» under lørdagens protest i Paris. Foto: François Mori / AP / NTB

Demonstranter i Paris lørdag, under en protest mot en ny lov kritikerne mener kan gjøre det vanskelig å avdekke politivold. Lovforslaget innebærer et forbud mot å dele bilder og film av politifolk i tjeneste. Foto: François Mori / AP / NTB

Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin fordømte lørdag volden mot politiet under demonstrasjonene.

– 37 politifolk ble skadd under demonstrasjonene, ifølge foreløpige tall. Jeg fordømmer nok en gang den uakseptable volden mot sikkerhetsstyrkene, skriver han i en Twitter-melding.

I Paris deltok 46.000 i demonstrasjonene, ifølge myndighetenes tall. Der kom det til sammenstøt mellom demonstranter og politi, og flere branner ble påsatt. Noen demonstranter kastet brostein på politiet, som svarte med tåregass og vannkanoner.

I landet som helhet deltok 133.000 i protestene, ifølge innenriksdepartementet.

Sterke reaksjoner

Lovforslaget som har fått mange til å reagere, kan gjøre det ulovlig å dele bilder av politifolk i tjeneste. Det kommer samtidig som en video av politifolk som slår en svart mann har vekket sterke reaksjoner i landet.

Opptak fra et overvåkingskamera offentliggjort av nettstedet Loopsider viser hvordan politifolkene følger etter mannen, musikkprodusenten Michel Zecler, og begynner å slå ham inne i musikkstudioet hans. Bakgrunnen for hendelsen skal være at Zecler ikke brukte munnbind.

Det nye lovforslaget skal gjøre det ulovlig å dele bilder eller video av politifolk med formål å skade deres «fysiske eller psykologiske integritet». Borgerrettsgrupper og journalister er imidlertid bekymret for at loven kan skade pressefriheten og gjøre det vanskelig å avdekke politivold.

Macron

President Emmanuel Macron har reagert på voldsbruken mot musikkprodusenten, og sa i en uttalelse fredag kveld at det som skjedde var en skam.

I etterkant av hendelsen har det rast en hissig debatt der fransk politi anklages for rasisme.

«Politi overalt, rettferdighet ingensteds», «politistat» og «smil mens du blir slått» var teksten på noen av platene demonstrantene i Paris bar lørdag. De marsjerte fra Place de la République til Place de la Bastille i nærheten.