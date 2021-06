G7-landene enige om global infrastrukturplan

Lederne for G7 lanserte lørdag en plan for å hjelpe med bygging av infrastruktur i vanskeligstilte land som et svar på Kinas liknende fremstøt.

Lederne for verdens mektigste industrinasjoner er denne helgen samlet til toppmøte i Cornwall på den engelske sørkysten. Foto: AP / NTB

NTB

Samarbeidet skal være et verdidrevet og gjennomsiktig alternativ med høy standard i konkurranse med Kinas Belte-vei-initiativ som er blitt rullet ut de siste årene, ifølge Biden-administrasjonen, som står bak initiativet til planen, som kalles «Bygg opp verden bedre», forkortet B3W.

Strategisk konkurranse med Kina om infrastruktur i lav- og mellominntektsland var tema under G7-toppmøtet i britiske Cornwall lørdag. Ifølge Det hvite hus er det et infrastruktur-behov verdt 4.000 milliarder dollar.

– USA og mange av våre partnere har lenge vært skeptiske til Kinas nye Silkevei-initiativ, sier en høytstående Biden-rådgiver og legger til at Kinas mangel på åpenhet, hensyn til klimaet og respekt for arbeidsforhold er problematisk.

– Men frem til nå har vi ikke kunnet legge frem et godt alternativ.

Demonstranter utkledd som G7-landenes ledere, demonstrerte i Cornwall lørdag. Foto: AP / NTB

Kina-kritikk

Formelt står samtaler om økonomisk gjenoppbygging, utenrikspolitikk og helse på møteplanen lørdag. Men forholdet til Kina ser ut til å overskygge det meste, ifølge britiske medier.

Ifølge kilder skal president Joe Biden ha oppfordret sine kolleger til å agere mot tvangsarbeid i Kina. Han skal også ha ytret ønske om at kritikk av kjempen i øst må skrives ned i toppmøtets slutterklæring.

På initiativ fra USA ventes det at G7-lederne også vil oppfordre Verdens helseorganisasjon til å gjennomføre en ny uavhengig granskning av koronavirusets opprinnelse, skriver avisen The Guardian.

Hundrevis av demonstranter marsjerte gjennom gatene i byen Falmouth i Cornwall lørdag. Foto: AP / NTB

Et stort antall klimaaktivister og andre demonstranter har denne helgen reist til Cornwall for å protestere i forbindelse med G7-toppmøtet. Foto: AP / NTB

Demonstrasjoner

G7 består av verdens største økonomier – USA, Canada, Japan, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Italia. Også EU er med på G7-møtet i det sørvestlige England denne helgen, der også hundrevis av demonstranter er på plass for å protestere mot det de mener er verdensledernes altfor dårlige innsats for å møte klimakrisen.

I løpet av helgens toppmøte skal både verdenshandel og økonomisk gjenoppbygging samt klima og sikkerhetsspørsmål diskuteres.