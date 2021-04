Stoltenberg om tilbaketrekkingen fra Afghanistan: – Ingen enkel avgjørelse

Nato-landene vedtok onsdag å starte tilbaketrekkingen fra Afghanistan innen 1. mai. Den skal være sluttført i løpet av «noen måneder», opplyser alliansen.

Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg hilser på en koronavennlig måte på USAs forsvarsminister Lloyd Austin. Foto: Johanna Geron / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Kunngjøringen fra Nato kom like etter at president Joe Biden hadde holdt en tale der han kunngjorde den historiske tilbaketrekkingen fra Afghanistan. Den skal være sluttført innen 20-årsjubileet for 11. september-angrepene.

Denne datoen er imidlertid ikke nevnt i Natos melding, der det henvises til startdatoen 1. mai og står at prosessen skal være ferdig i løpet av «noen måneder».

– Ethvert Taliban-angrep på allierte styrker under tilbaketrekkingen vil bli møtt med et kraftfullt svar, står det i meldingen.

Les også USAs utenriksminister: – Vi dro til Afghanistan for å fjerne al-Qaida og hindre fremtidige terrorangrep, og vi har nådd målet vårt

– Betalt en høy pris

– Skulder ved skulder har vi betalt en høy pris, både i blod og penger. Vi er takknemlige til alle som har tjent, og vi hedrer alle dem som har ofret så mye for vår felles sikkerhet, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg da han kunngjorde alliansens beslutning.

– Sammen har vi forhindret Afghanistan fra å være en trygg havn for terrorister som vil angripe oss, fortsatte han.

Stoltenberg slo fast at det ikke var en enkel avgjørelse Nato har tatt, men at det var en samlet allianse som sto bak den.

– Dagens møte er en viktig demonstrasjon av enhet. I denne komplekse verden må vi fortsette å styrke Nato for å møte utfordringene vi står overfor, sier Stoltenberg.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin, Italias utenriksminister Luigi Di Maio, USAs utenriksminister Antony Blinken, Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu og Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg under et møte onsdag. Foto: Johanna Geron / AP / NTB

Nytt kapittel

Nato-sjefen understreket i likhet med USAs president Joe Biden at Nato ikke trekker seg ut av Afghanistan på en forhastet måte.

– Vår tilbaketrekking vil være ryddig. Vi planlegger å fullføre den innen få måneder. Vi står samlet når vi nå går ut sammen. Det er ikke en lett avgjørelse å ta, og det er en risikofylt avgjørelse, sier Stoltenberg.

Den norske generalsekretæren sier at Nato sto overfor et dilemma: Trekke seg ut, eller fortsette å sende flere styrker til Afghanistan.

– Dette er ikke slutten på vårt forhold til Afghanistan, men starten på et nytt kapittel, sier Stoltenberg.

Fakta Krigen i Afghanistan I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepet, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul.

Bakgrunnen var at al-Qaida, som sto bak terrorangrepet, hadde sin base i det da Taliban-kontrollerte landet.

USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014, men har fortsatt rundt 9.500 soldater i landet. 2500 av disse er amerikanske.

Norge bidrar med i underkant av 100 personer i den Nato-ledede styrken.

34 prosent av afghanerne levde i 2012 under fattigdomsgrensa, men Verdensbanken anslår at andelen i dag er 72 prosent.

Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile.

Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge UNHCR registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1,5 millioner afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan.

Taliban kontrollerer omtrent halvparten av Afghanistan. I tillegg er IS og en rekke andre væpnede militser og opprørsgrupper aktive.

29. februar 2020 undertegnet USA og Taliban en avtale som innebar at USA og andre land skulle trekke sine styrker ut innen mai 2021.

12. september 2020 åpnet fredssamtaler mellom Taliban og Afghanistans regjering i Qatar, men disse har ennå ikke båret frukter.

President Joe Biden har nå varslet tilbaketrekning innen 11. september 2021. Nato-landene har sluttet seg til dette, og starter tilbaketrekkingen innen 1. mai. Les mer