Trumps forsvarere får krass kritikk

Donald Trump skal ha blitt rasende på forsvarernes innsats under første dag av riksrettssaken, der seks republikanske senatorer vendte ham ryggen.

Bruce Castor, som er en av Donald Trumps forsvarsadvokater i riksrettssaken, sier strategien ikke endres i dagene som kommer. Trump skal ifølge anonyme kilder være svært misfornøyd med forsvarernes innsats første dag av riksrettssaken. Foto: Senate Television via AP / NTB

NTB-AP

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Trump selv var ikke til stede i Senatet, men fulgte saken fra golfklubben sin i Palm Beach i Florida. Han likte ikke det han så og ble ifølge medarbeidere rasende på forsvarsadvokatenes innsats.

Flere av Trumps partikollegaer og støttespillere var heller ikke imponert over forsvarerne, først og fremst Bruce Castor, og kaller innsatsen ufokusert, dårlig forberedt og lite imponerende.

– Det ble ikke fremført noen argumenter. Jeg aner ikke hva han holder på med, jeg forstår ikke hvorfor han sier det han sier, sier Alan Dershowitz, advokaten som representerte Trump forrige gang han ble stilt for riksrett.

Erkjente valgnederlag

At Castor langt på vei anerkjente at Trump tapte et valg som gikk riktig for seg, noe den tidligere presidenten aldri har villet innrømme, skal særlig ha opprørt Trump, ifølge dem som kjenner ham.

– Trump ble fjernet av velgerne, sa Castor, som ifølge kritikerne brukte mye av tiden til å smiske med senatorene som utgjør jury og skryte av Demokratenes håndtering av saken.

Trumps opprinnelige team av forsvarsadvokater forlot ham i forrige måned, angivelig fordi de nektet å bygge forsvaret på Trumps udokumenterte påstander om massivt valgfusk, noe han krevde.

Deretter entret David Schoen og Bruce Castor scenen.

Flere republikanere, blant dem Trumps tidligere rådgiver Peter Navarro, mener at også det nye teamet må skiftes ut etter tirsdagens forestilling i Senatet.

– Han må kvitte seg med disse folkene. De forstår ikke. Dette er en politisk rettssak, sier Navarro.

Lyktes ikke

Trump og hans tilhengere satte sin lit til at forsvarerne skulle vinne frem med argumentet om at hele riksrettssaken er grunnlovsstridig, og at den må henlegges ettersom tiltalen mot Trump først ble tatt ut etter at han hadde gått av som president.

Den strategien lyktes ikke, og seks republikanere stemte sammen med Demokratene da Senatet besluttet å gå videre med saken.

Bill Cassidy var en av de seks. Han mener Trump-forsvarerne gjorde en «forferdelig jobb», og det samme mener Susan Collins.

– Det virket ikke som om de hadde noen argumenter i det hele tatt, og det er jo en noe uvanlig tilnærming, sa hun.

Castor medga å ha endret strategi i siste liten fordi Demokratene gjorde «en god jobb» da de presentert sin sak. Han kommenterte ikke kritikken ut over dette, men fastholdt at forsvarerne hadde hatt «en god dag».

Schoen innrømmet på sin side at «vi må gjøre det bedre neste gang».

Mobbens herjing

Jamie B. Raskin, en av demokratene som fører saken mot Trump, høster på sin side ros for måten han la frem grunnlaget for tiltalen.

Sentralt i aktoratets presentasjon var en 13 minutter lang video, blant annet av Trumps tale i Washington 6. januar, der han oppfordret folk til å «gå mot» Kongressen.

Videoen viste også hvordan fanatiske Trump-tilhengerne stormet kongressbygningen i et forsøk på å hindre Senatet fra å erklære Joe Biden som presidentvalgets vinner.

Mobbens herjing inne i kongressbygningen, der livredde politikere forskanset seg, ble også dokumentert i detalj.

Raskin kom også med en følelsesladd bønn til Republikanerne, som ofte fremstiller seg selv som en lov-og-orden-parti, og viste til hvilke skader 140 politimenn ble påført under stormingen.

Noen fikk hjerneskader og øyne stukket inn, andre fikk hjerteinfarkt eller ble påført mentale traumer. To av politifolkene som var til stede, har siden tatt livet sitt, ifølge Raskin.