Trumps advokat synes å anerkjenne valgnederlag – Trump svært misfornøyd

En av Donald Trumps advokater synes ved flere anledninger tirsdag å gjøre noe arbeidsgiveren selv ikke vil – anerkjenne at Trump tapte presidentvalget.

Bruce Castor, som er en av Donald Trumps forsvarsadvokater i riksrettssaken, sier strategien ikke endres i dagene som kommer. Trump skal ifølge anonyme kilder være svært misfornøyd med forsvarernes innsats første dag av riksrettssaken. Foto: Senate Television via AP / NTB

NTB-AP

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Det amerikanske folket er smarte nok til å velge en ny administrasjon hvis de ikke liker den gamle. Det gjorde de nettopp, sa Bruce Castor, som er en av Trumps forsvarsadvokater i riksrettssaken, i sin innledning.

Senere sa han også at Trump «ble fjernet av velgerne.»

Den tidligere presidenten var ifølge CNN svært misfornøyd med innsatsen til sine forsvarsadvokater og var rasende over at Castor ikke fikk frem kjernen i forsvaret, at rettssaken er grunnlovsstridig, opplyser to anonyme kilder til kanalen.

Trump har helt siden presidentvalget i fjor kommet med grunnløse påstander om at han vant i et valgskred, og at Demokratene sto bak omfattende valgfusk. Denne påstanden gjentok Trump i talen han holdt før en rasende mobb av hans tilhengere stormet kongressbygningen 6. januar.

Forsvarergruppen ble satt sammen for litt over en uke siden, og det gikk dermed som ventet, sier en av kildene til CNN. Trumps allierte skal ha blitt forbløffet over at advokatene byttet taletid like før rettssaken startet.

Advokatene nådde ikke frem med sine argumenter, og 56 senatorer stemte for at rettssaken er i henhold til grunnloven, deriblant samtlige demokrater og seks republikanere. 44 republikanere stemte imot.

– Jeg mener vi hadde en god dag, sier Castor til tross for misnøyen med hans innsats, og han sier videre at strategien ikke kommer til å endres i dagene som kommer, skriver CNN.