Telenor går imot lovforslag fra militærjuntaen i Myanmar

Ledelsen i Telenor går sterkt imot en foreslått ny lov om datasikkerhet i Myanmar som militærjuntaen vil innføre.

Telenor ber om at en foreslått lov om datasikkerhet ikke vedtas i Myanmar. Det har vært en lang rekke demonstrasjoner i landet siden militærkuppet for drøyt to uker siden. Foto: AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Den foreslåtte loven vil forplikte teleselskaper til å lagre brukernavn, IP-adresser, telefonnumre, ID-kortopplysninger, adresse og brukeroppføringer i opptil tre år. I tillegg må dataene overleveres til myndighetene uten rettslig kjennelse, skriver Bistandsaktuelt.

Telenor skriver i en uttalelse at behandlingstiden for lovforslaget, som ble sendt ut på høring i helgen, ikke har vært lang nok til å muliggjøre nødvendig dialog om forslaget.

– Telenor er av den sterke oppfatning at cyber security-loven ikke bør vedtas slik den er foreslått, skriver selskapets toppsjef Sigve Brekke på Twitter.

Ber om debatt

Brekke understreker også at en lov av denne typen må ivareta hensynet til ytringsfrihet og andre grunnleggende menneskerettigheter.

I et høringssvar til kuppmakerne skriver Telenor at konsekvensene av loven vil være så store at den bør diskuteres både i offentligheten og i Myanmars nasjonalforsamling. Dette må til for å være sikre på et loven er i tråd med landets grunnlov, mener selskapet.

Telenor viser også til at et premiss for selskapets inntreden i Myanmar i 2013 var at landets myndigheter hadde forpliktet seg til internasjonal praksis og respekt for grunnleggende rettigheter.

Selskapet er også bekymret for at den foreslåtte loven verken vil fremme eller beskytte digital sikkerhet og rettigheter, heter det i uttalelsen.

Sikkerhetsstyrker har flere ganger slått hardt ned på demonstrantene i Myanmar. Foto: AP / NTB

Har fulgt ordre

Juntaen i Myanmar har flere ganger beordret teleoperatører i landet til å stenge nettilgangen, blant annet da kuppet ble gjennomført for drøye to uker siden.

Telenor er en av de største mobiloperatørene i Myanmar og en viktig internettleverandør. I likhet med konkurrentene har det norske selskapet vært nødt til å følge ordrene og stenge eller begrense kundenes nettilgang.

Natt til tirsdag ble nettet i Myanmar blokkert for andre natt på rad.

Menneskerettsorganisasjonen Amnesty International har advart om at Telenor ikke må bli et verktøy som kuppmakerne bruker til å kneble eller overvåke egen befolkning.

Er det ikke mulig å unngå dette, må Telenor vurdere om fortsatt tilstedeværelse i Myanmar er mulig, uttalte organisasjonen i forrige uke.

Telenor-sjef Sigve Brekke går sterkt imot den forslåtte loven om datasikkerhet i Myanmar. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Svært viktig signal

Telenor-konsernets kommunikasjonssjef Hanne Knudsen understreker at Telenor er bekymret for situasjonen i Myanmar. Samtidig har selskapet et ønske om å ta del i en positiv utvikling i landet på lang sikt.

– Hva som skjer fremover, går vi ikke inn på nå, sier hun til NTB.

Myanmar-kjenner og tidligere leder i Burmakomiteen Audun Aagre sier til Bistandsaktuelt at Telenor har sendt et svært viktig signal med sitt høringssvar om den foreslåtte loven om datasikkerhet.

– De har opptrådt forbilledlig når det gjelder politisk forståelse og samfunnsansvar med dette svaret. Millioner av kunder er nå avhengig av Telenors tjenester, også de som demonstrerer for demokrati. På kort sikt er det avgjørende at nettet holdes åpent, sier Aagre.