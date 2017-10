En 16 år gammel gutt ble funnet skutt og drept på Nørrebro i København mandag kveld.

Det opplyser politiet i København i en pressemelding like etter midnatt.

Politiet rykket ut etter å ha fått meldinger om skuddveksling i området klokken 21.05.

Død på stedet

De fant den 16 år gamle gutten livløs i en bakgård i Ragnhildgade. Han ble erklært død på stedet av ambulansepersonell.

Guttens foreldre er blitt varslet, og politiet er massivt til stede i området i forbindelse med etterforskningen.

Gjengkonflikt?

Politiet sier det er for tidlig å si noe om bakgrunnen for skuddvekslingen og at de etterforsker saken.

De kan heller ikke opplyse om skyteepisoden har tilknytning til gjengkonflikten i København som har ført til mer enn 30 skyteepisoder siden 12. juni, skriver Danmarks Radio.