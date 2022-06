Koalisjonsregjeringen i Israel gir seg – kan bli nyvalg til høsten

Israels koalisjonspartnere takker for samarbeidet og foreslår å oppløse nasjonalforsamlingen. Det kan tvinge frem Israels femte valg på drøyt tre år.

Israels statsminister Naftali Bennett (til venstre) og utenriksminister Yair Lapid talte i Knesset mandag kveld. De la frem en plan som innebærer at regjeringen går av, nasjonalforsamlingen oppløses og nyvalg holdes til høsten.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Høyrenasjonalisten Naftali Bennett og sentrumspolitikeren Yair Lapid spikret i juni i fjor en ny koalisjonsregjering med åtte partier fra ytterste venstre til ytterste høyre fløy.

I henhold til avtalen ble Bennett statsminister, mens Lapid ble utenriksminister og skulle ta over som regjeringssjef etter to år.

Mandag ble de to enige om å holde en avstemning neste uke om å oppløse nasjonalforsamlingen Knesset.

Dersom forslaget går gjennom, blir Lapid fungerende statsminister inntil et nytt valg kan holdes 25. oktober, skriver avisen Haaretz.

– Riktig for Israel

Bennett og Lapid sier i en felles uttalelse at de har uttømt alle muligheter til å stabilisere den mangfoldige regjeringskoalisjonen.

– Jeg står her med min venn Yair Lapid, som snart vil ta over som statsminister i tråd med en avtale mellom oss, sier Bennett.

I en TV-sendt tale mandag kveld sa Bennett at det ikke var lett for ham å løse opp regjeringskoalisjonen, men det er «riktig beslutning for Israel».

Bennett listet opp det han mener er politiske bragder og lovet en «ryddig» overgang. Lapid takket Bennett for å ha satt landet foran sine personlige interesser.

– Selv om vi skal holde valg om få måneder, kan ikke våre utfordringer som stat vente, sa Lapid.

Netanyahu-comeback?

Bennett og Lapid har slitt med å holde den brokete koalisjonen samlet siden den så dagens lys for et år siden. Samarbeidsregjeringen ble dannet etter at Israel hadde holdt fire valg på tre år. Både i 2019 og 2021 ble valgene av mange ansett som folkeavstemninger om hvorvidt daværende statsminister, korrupsjonstiltalte Benjamin Netanyahu, var i stand til å styre.

Bennett og Lapids regjering markerte slutten på tolv sammenhengende år med Netanyahu som statsminister.

Som opposisjonsleder har Netanyahu sagt at han ønsker å velte Bennetts regjering, kreve nyvalg og ta makten tilbake.

Høyreorienterte Netanyahu var statsminister fra 1996 til 1999 og igjen fra 2009 til 2021. Korrupsjonsrettssaken mot ham pågår fortsatt. Netanyahu nekter for å ha gjort noe galt.

Meningsmålinger har antydet at Netanyahus parti Likud igjen vil kunne bli det største enkeltpartiet i et nyvalg. Men det er fortsatt uklart hvorvidt han vil være i stand til å få et flertall av de folkevalgte bak seg.