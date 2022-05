Tilnærmet abortforbud har trådt i kraft i Oklahoma

Oklahomas guvernør, republikaneren Kevin Stitt, har undertegnet USAs strengeste abortlov. I praksis er abort dermed forbudt i delstaten med umiddelbar virkning.

Oklahomas republikanske guvernør Kevin Stitt undertegnet onsdag USAs strengeste abortlov. Rundt halvparten av landets delstater ventes å begrense muligheten til å ta abort om landets høyesterett i sommer som ventet setter høyesterettskjennelsen Roe vs. Wade til side.

Abortforkjempere utenfor delstatsforsamlingen i Oklahoma City. Foto. Sue Ogrocki / AP / NTB

NTB-AP

Delstatsforsamlingen godkjente forbudet, som gjelder fra første dag av svangerskapet, i forrige uke.

Unntakene der abort er tillatt, er når det er nødvendig for å redde livet til moren eller om graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest som er meldt til politiet.

Loven vil, i likhet med en lov som er vedtatt i Texas, tillate at hvem som helst kan saksøke abortleger og andre som hjelper kvinner å avbryte et svangerskap.

Den gjelder ikke for bruk av angrepiller eller prevensjon.

Abortklinikkene stenger

Av delstatens abortklinikker, hadde to av fire allerede stengt dørene tidligere i mai, da Stitt godkjente et forbud mot abort etter sjette uke, da mange ikke vet at de er gravide.

De to siste varslet at de ville måtte stenge umiddelbart når den siste loven trådte i kraft.

– Jeg lovte Oklahomas innbyggere at jeg som guvernør ville undertegne enhver lov som beskytter det ufødte liv som havner på pulten min, og jeg er stolt av å holde det løftet i dag, sier Stitt i en uttalelse.

Rundt halvparten av landets delstater ventes å begrense muligheten til å ta abort om landets høyesterett i sommer som ventet setter høyesterettskjennelsen Roe vs. Wade, som har gitt amerikanske kvinner retten til fri abort siden 1973, til side.

Også en tredje abortinnstramming ventes å tre i kraft i Oklahoma denne sommeren. Den vil gjøre det straffbart med opptil ti år i fengsel å utføre en abort. Loven har ingen unntak for voldtekt eller incest.

Flere abortinnskrenkninger

Abortklinikker landet rundt har forberedt seg på mulige abortinnstramminger fra høyesteretten, og særlig gjelder det i Oklahoma og nabodelstaten Texas.

Det er uklart hva som vil skje med kvinner i Oklahoma som omfattes av unntakene i abortforbudene når abortklinikkene stenger.

Republikaneren Wendi Stearman, som skrev lovforslaget, sier at det blir opp til legene å avgjøre hvilke kvinner som omfattes, og at abortene vil utføres på sykehus.

Men abortklinikker og abortforkjempere sier at det kan bli vanskelig, og i noen tilfeller farlig, å bevise at de faller innunder unntakskategoriene.

– Innvirkningen vil være katastrofal for folk i Oklahoma, sier analytiker Elizabeth Nash ved Guttmacher Institute, som jobber for abortrettigheter.

– Det vil også ha alvorlige ringvirkninger, særlig for de mange Texas-pasientene som har reist til Oklahoma etter at Texas' forbud om abort etter seks uker trådte i kraft i september, legger hun til.