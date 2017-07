16 personer er funnet døde etter at et amerikansk militærfly styrtet i delstaten Mississippi i USA.

Ulykken fant sted omkring 135 kilometer nord for byen Jackson, som er hovedstaden i delstaten.

En lokal tjenestemann bekrefter overfor CNN at alle 16 var om bord, og at ingen på flyet overlevde ulykken.

En talsperson for det amerikanske marineinfanteriet bekrefter at et av deres fly er blitt rammet av en ulykke. Flyet av typen KC-130 brukes til å fylle drivstoff på andre fly i lufta.

Flyet styrtet på en åker i Leflore County. Kraftig, sort røyk steg opp fra vraket, og brannfolk måtte holde avstand på grunn av kraftige eksplosjoner. Den tykke røyken kunne ses på flere kilometers avstand.

Brannsjef i byen Greenwood, Marcus Banks, opplyser at de fikk melding om ulykken mandag klokken 16 lokal tid. Fem timer senere ble 16 personer bekreftet døde.

Årsaken til ulykken er ikke kjent, men et øyenvitne forteller at han hørte et smell og så flyet i spinn på vei nedover mens røyk kom ut av den ene motoren. Flyet ble fullstendig knust i sammenstøtet med bakken.

– Bønneplantene på åkeren når deg til livet, og det var ikke mye som stakk over bønnene, forteller øyenvitnet Andy Jones.