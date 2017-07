De voldsomme opptøyene i Hamburg under forrige helgs G20-toppmøte har skapt livlig og tøff debatt i valgåret i Tyskland.

Brennende avsperringer tett inntil boligblokker, med maskerte menn på taket, bevæpnet med molotovcocktailer og brostein. Tilfeldige personbiler påtent. Brutal plyndring av små lokalbutikker med sjokkerte beboere som vitner, og familier som i panikk hang opp små ark med budskaper som «Vi har barn» og «Vi er redde» i vinduene.

Det har gått en uke siden de voldsomme opptøyene rammet bydelen Schanzenviertel, naboen til Hamburgs messehall, hvor G20-toppmøtet – med deltakelse av verdens rikeste land – fant sted. Byen reparerer stadig skadene som har påvirket hele Tyskland – politisk og mentalt.

Skjøt seg selv i foten

Samtidig har ytterste venstrefløy, som bak finlandshetter, balaklavaer, masker, skjerf eller hetter viste et voldelig ansikt man ikke har sett på årevis i Tyskland, har også et stort opprydningsarbeid foran seg.

Fakta: Opptøyene i Hamburg G20-toppmøtet kommer ifølge Frankfurter Rundschau til å koste tyske skattytere minst 130 millioner euro (ca. 1,2 milliarder kroner). Rundt 20.000 politifolk skulle sørge for sikkerheten. Under hele perioden med økt sikkerhetsinnsats ble 186 personer anholdt og 225 fengslet. 476 politibetjenter og et ukjent antall demonstranter ble såret og kom til skade i forbindelse med uroligheter som primært utspilte seg i bydelen Schanzenviertel. Det har fortsatt ikke kommet offisielle tall på skadenes omfang. Rundt 100 biler ble påtent, forretninger ble plyndret og butikkfasader rasert. Ifølge TV-kanalen NDR har detaljbutikkene i Hamburg bare i omsetning mistet ca. 18 millioner euro (ca. 165 millioner kroner).

Faktisk ser det ut som om hærverksutøverne fra Hamburg har skutt seg selv i foten med volden som hele Tyskland, inklusive den politiske venstrefløyen, i ettertid har tatt avstand fra.

– Ganske visst lyktes den såkalte «svarte blokken» og de venstreradikale å kuppe toppmøtet slik at de stakk av med alle overskriftene. Men de er også lagt for et hat, en enorm politisk motvilje og en politimessig oppmerksomhet de ikke liker. Det venter en stor selvransakelse på ytterste fløy. For hvordan forklarer man at det å sette menneskeliv i fare er venstreorientert aktivisme, spør Simon Teune.

Hva gikk galt?

Han har de siste 15 årene forsket på protestkultur og sosiale bevegelser ved blant annet Berlins tekniske universitet, og er medstifter av Institutt for protest- og bevegelsesforskning i Tyskland. Som mange andre etterlyser han en upolitisk kommisjon som skal komme med et svar på hva som gikk galt i Hamburg, da demonstrasjoner endte med voldelige opptøyer og ødeleggelse.

Så snart Donald Trump og alle de andre lederne hadde reist hjem fra det storpolitiske møtet, som foregikk upåvirket bak ryggen på 20.000 politifolk som til gjengjeld anklages for ikke å ha beskyttet vanlige mennesker i bydeler som Schanzenviertel, haglet kritikken mot venstrefløyen. Vi har vært «naive ved å betegne kriminelle som ‘aktivister’, når de i virkeligheten har mer til felles med islamistiske terrorister og høyreradikale brannstiftere», sa CDUs innenrikspolitiske talsperson, Wolfgang Bosbach, i et TV-intervju.

Samtidig krevde partifellene hans i Hamburg at den sosialdemokratiske borgermesteren Olaf Scholz må gå av, at det radikale symbolet i byen, den okkuperte teaterbygningen Rote Flora, skal ryddes, og at politiet i Europa oppretter en felles base med kunnskap om og hjelper hverandre med å anholde venstreradikale.

Voldelige gjester fra utlandet

Politiske toppmøter har tidligere blitt møtt med voldsomme demonstrasjoner og opptøyer, for eksempel i italienske Genova, hvor en demonstrant i 2001 ble skutt og døde ved et såkalt G8-toppmøte. Simon Teune anser heller ikke de voldsomme begivenhetene i Hamburg som en eskalering av venstreradikal aktivisme i Vest-Europa.

Gjestedemonstrantene fra land som Hellas, Italia, Frankrike og Russland – som i helgen ankom Hamburg i stort antall – gjorde ikke situasjonen bedre, erkjenner Simon Treune.

– Det vil være en feilslutning å påstå at volden utelukkende skyldtes folk fra andre land. Men det er ulik protestkultur i eksempelvis Hellas, hvor det å kaste molotovcocktails mot politiet er mer «normalt» enn det er i Tyskland.

– De venstreradikale fra Hamburg har allerede blitt sammenlignet med islamistisk terror og høyreekstreme som angriper flyktninger?

– Det er snakk om politisk betinget vold fra alle parter, men sett med mine øyne er det altså forskjell på å gå inn i en folkemengde med sprengstoff rundt livet eller å bevisst antenne brann på et flyktningmottak, og å kaste stein i en konfrontasjon med politiet. Men svaret avhenger av politisk synsvinkel.

– Så terrorbevegelser som Rote Armee Fraktion er ikke på vei tilbake i Tyskland?

– Det kan jeg ikke forestille meg. Når man først har tatt avstand fra å angripe mennesker på den måten RAF gjorde, slik venstrefløyen har gjort i Tyskland, ser jeg ikke at det er en mulighet.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN