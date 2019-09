Sri Lankas muslimske minoritetsbefolkning utsettes for hatsk propaganda og voldelige trusler, særlig fra landets buddhister, skriver FN etter et tolv dager langt besøk i øystaten.

Etter at terroren rammet kirker og hoteller i Sri Lanka i påsken ble det spenninger mellom landets kristne, buddhister og muslimer. Nå advarer FN Sri Lanka om å følge veldig nøye med på disse spenningene og passe på at det ikke går ut av kontroll.

FNs spesialrapportør om trosfrihet, Ahmed Shaheed, advarer om økende grad av hatsk propaganda vendt mot øystatens muslimer etter å ha besøkt landet i tolv dager.

Over 250 mennesker ble drept av rekken med bomber som rammet Sri Lanka 21. april. Terrororganisasjonen IS og to mindre lokale terrorgrupper ønsket begge å ta ansvar for de blodige angrepene.

Ifølge FN-rapporten er det i dag et alvorlig underskudd på tillit mellom de forskjellige etniske og religiøse samfunnene i Sri Lanka. Terroren i påsken førte i mai til uroligheter vendt mot landets muslimer, anført av buddhistiske munker.

Oppfordret til steining

I juni var det like før det hele eksploderte da den kjente buddhistmunken Warakagoda Sri Gnanarathana valgte å støtte en oppfordring til steining av muslimer etter udokumenterte rykter om at en muslimsk lege skal ha sterilisert 4000 buddhistiske kvinner.

Gnanarathana oppfordret også til boikott av muslimske restauranter etter rykter om at muslimske restauranter forgifter buddhistiske restaurantgjesters mat med steriliserende medikamenter.

Det førte til sterke protester fra muslimer og srilankiske menneskerettsorganisasjoner som frykter voldelige overgrep mot landets muslimske befolkning.

– Når en person av dette kaliberet sprer falske anklager og edder og galle som dette, er det veldig problematisk. Særlig den yngre generasjonen av buddhister vil ta disse uttalelsene alvorlig. Han oppmuntrer til vold, sa menneskerettsaktivisten Shreen Abdul Saroor i juni til al-Jazeera om Warakagoda Sri Gnanarathana.

Dinuka Liyanawatte, Reuters/NTB Scanpix (arkiv)

Freden truet

Dersom regjeringen i Colombo ikke stanser spredningen av hatpropaganda mot muslimer, vil ekstremismen øke i omfang og true freden på Sri Lanka, mener Ahmed Shaheed.

Øystatens muslimske minoritetsbefolkning utgjør kun ti prosent av de 22 millioner innbyggerne, som i stor grad er dominert av tamiler og buddhister som snakker singalesisk. De to sistnevnte befolkningsgruppene utkjempet en voldsom borgerkrig som raste i 26 år, fra 1983 til 2009.

– De gryende etnisk-religiøse spenningene krever rask handling fra myndighetenes side for å styrke respekten for religionsfrihet og trosfrihet på Sri Lanka, sa Ahmed Shaheed, ved presentasjonen av sin Sri Lanka-rapport.

Før han startet sin karriere i FN var Ahmed Shaheed utenriksminister i Sri Lankas naboland, Maldivene.

«Det handler ikke kun om religiøs toleranse som sådan, men også om hver enkelt borgers rett til å bli behandlet likt, uansett hva de tror på og uansett hvordan de uttrykker seg privat eller offentlig», heter det i FNs presentasjon av rapporten.

Behandles ikke likeverdig

Ifølge Ahmed Shaheed spres det for øyeblikket hatsk propaganda mot muslimske samfunn gjennom landets medier. Shaheed påpeker at spenningene næres av at utdanningssystemet i stor grad baserer seg på etnisk og religiøs tilhørighet, og kritiserer de srilankiske myndighetene for å unnlate å rettsforfølge antimuslimske voldsmenn.

Selv i tilfeller av vold som er blitt dokumentert på video har gjerningspersonene gått ustraffet hen og aldri brakt for retten.

Klager fra buddhister om lovbrudd utført av muslimer blir derimot tatt tak i umiddelbart av myndighetene, og ofte hardere enn lovbruddets natur skulle tilsi. Ifølge Ahmed Shaheed er den srilankiske staten strukturelt uegnet til å behandle andre religioner likeverdig med buddhisme.

FN-rapportøren oppfordrer derfor Sri Lankas regjering til å sikre beskyttelse av alle borgere og sørge for at de ansvarlige for spredning av hatpropaganda og oppfordring til vold stilles til ansvar.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN