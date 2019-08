Terrorbevegelsen al-Qaida har lenge vært en skygge av seg selv, og nå meldes det at bevegelsens «kronprins» er blitt drept i trefning med amerikanske styrker.

Det har skjedd før at mennesker ved en feil blir erklært døde selv om det ikke er tilfelle, slik den amerikanske forfatteren Mark Twain erfarte i sin tid.

Derfor er det også grunn til å ta opplysningene om Hamza bin Ladens død under et amerikansk militært angrep med en klype salt.

Verken al-Qaida eller USAs regjering har bekreftet opplysningene om Osama bin Ladens sønn, selv om flere førende amerikanske medier som The New York Times har videreformidlet opplysningene.

Fakta: al-Qaida Islamistisk terrorbevegelse som sto bak angrepet mot World Trade Center og pentagon 11. september 2001. Ble i sin tid grunnlagt som en motstandsbevegelse mot Sovjetunionens krig i Afghanistan på 1980-tallet. De siste terroraksjonene de med sikkerhet har stått bak var selvmordsbombene i London i 2005 og Charlie Hebdo-angrepet i Paris i 2015. Har de siste årene kommet helt i skyggen av IS.

Et hardt slag

Men dersom opplysningene stemmer vil det være nok et hardt slag for den en gang så slagkraftige terrorbevegelsen som ble beryktet etter terrorangrepet mot World Trade Center og Pentagon 11. september 2001. Etter mange år på flukt var Osama bin Ladens omtrent 30 år gamle sønn tiltenkt en hovedrolle i et forsøk på å gjenreise al-Qaida, som i sin tid ble grunnlagt som en motstandsbevegelse mot Sovjetunionen under krigen i Afghanistan på 1980-tallet.

«Det er sannsynlig at al-Qaida i økende grad vil målrette sin propaganda til et yngre, globalt publikum, blant annet ved å bruke Hamza bin Laden som frontfigur», skrev det danske forsvarets etterretningstjeneste i sin seineste risikovurdering.

Levde i skjul

Osama bin Laden hadde mange koner, men han hadde et særlig ømt punkt for den velutdannede saudiaraberen Khairia Sabar, som fødte sønnen Hamza omkring 1989. I de følgende årene reiste familien fra Afghanistan til Sudan og tilbake til Afghanistan, før de i 2001 måtte gå i skjul etter terrorangrepet 11. september.

Så vidt man vet så Hamza bin Laden sin far for siste gang da han var 13 år gammel, før han og hans mor søkte tilflukt i Iran mens Osama bin Laden skjulte seg i Pakistan. Mye av det man vet om Hamza stammer fra dokumenter som ble funnet i den pakistanske byen Abbottabad etter at USA fant og drepte Osama bin Laden der i 2011.

Det var tilsynelatende viktig for terrorlederen at hans sønn fikk en god utdanning og at han kun flyttet på seg når det var dårlig vær, slik at de amerikanske dronene ville ha vansker med å spore ham.

En ny stemme

Al-Qaida har i mange år hatt vansker med å finne nytt fotfeste. Organisasjonen har i de siste syv-åtte årene havnet fullstendig i skyggen av terrorbevegelsen IS, og i den vestlige verden må man helt tilbake til selvmordsbombene i London i 2005 og Charlie Hebdo-angrepet i Paris i 2015 for å finne al-Qaidas fingeravtrykk.

I 2015 dukket det også opp et lydopptak hvor Hamza bin Laden ble presentert som «en av løvene fra al-Qaidas hule» av bevegelsens nåværende leder, egyptiske Ayman al-Zawahiri. Seinere har man også kunnet se et videoklipp fra Hamza bin Ladens bryllup, hvor den unge brudgommen smiler sjenert til kamera.

Al-Zawahiri er kjent for sine lange og kjedsommelige religiøse taler, og Hamza bin Laden har derfor hatt lettere for å nå et yngre publikum blant militante islamister.

– Ayman al-Zawahiri er fortsatt al-Qaidas øverste autoritet, men Hamza bin Laden er et symbol som representerer fremtiden. Han likner sin far og snakker veldig likt ham på lydopptakene, sa den norske forskeren Anne Stenersen til Politiken i fjor.

Svekker «merkevaren»

Dersom bevegelsens opplagte kronprins nå er blitt drept vil det gå hardt utover al-Qaidas «merkevare» og deres evne til å rekruttere unge som er klare til å ofre sine liv i såkalt hellig krig. USA hadde utlovet en dusør på en million dollar for opplysninger som kunne lede til at Hamza bin Laden ble funnet.

Nicholas Rasmussen, tidligere direktør i USAs nasjonale senter for kontraterrorisme, sier til New York Times at Hamzas mulige bortgang «gjør al-Qaidas øverste ledelse enda tynnere og forbindelsen til Osama bin Laden enda svakere».

Ifølge det danske forsvarets etterretningstjeneste har al-Qaida brukt de siste årene på å ruste seg opp i all stillhet mens den vestlige verden har hatt søkelys på krigen mot terrorbevegelsen IS i Syria og Irak. Al-Qaidas langsiktige ambisjon er fortsatt å gjennomføre terrorangrep i vestlige land, også ved å inspirere sympatisører i de vestlige landene til å utføre selvstendige angrep.

Taushet fra al-Qaida

Men det er vanskelig å overleve som ledende medlem av al-Qaida i det lite fremkommelige grenselandet mellom Afghanistan og Pakistan, hvor man antar at bevegelsens sentrale skikkelser skjuler seg – om de altså ikke gjør som Osama bin Laden og hans familie og gjemmer seg i pakistanske eller iranske byer.

Nesten like vanskelig kan det være å få bekreftet dødsfall blant lederne i bevegelsen, men Rita Katz, direktør i amerikanske Site Intelligence Group, som sporer både høyreekstrem og islamistisk aktivitet på nettet, mener at det er underlig at al-Qaida forholder seg så taus om Hamza bin Ladens skjebne.

– Særlig når man tar i betraktning at de bekreftet Osama bin Ladens død mindre enn en uke etter at amerikanske spesialstyrker drepte ham i mai 2011. Men verdien av Hamzas navn kan ha ført til at al-Qaida holder tett om dødsfallet, slik Taliban gjorde da Mullah Omar døde, skriver Rita Katz på Twitter.

