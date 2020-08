Kamala Harris blir Bidens visepresidentkandidat

Senator Kamala Harris blir Joe Bidens visepresidentkandidat i høstens valg, som første svarte kvinne noensinne.

Kamala Harris blir Joe Bidens makker til høsten, Foto: David J. Phillip / AP / NTB scanpix

NTB

Harris har vært en av favorittene til å bli Bidens makker. Hun er senator og kommer fra California.

Dermed skaper Biden historie ved for første gang å velge en svart kvinne på stemmeseddelen til et USAs store partier. Harris' far er svart jamaicaner, mens moren er indisk.

Med dette valget anerkjenner Biden også den viktige rollen som afroamerikanere spiller for Det demokratiske partiet og for Bidens muligheter til å slå president Donald Trump til høsten.

Før hun ble valgt til senator for California i 2016, var 55 år gamle Harris justisminister i den store delstaten.

I Senatet har hun arbeidet for helsereform, forbud mot salg av angrepsvåpen og en progressiv skattereform. Hun utmerket seg også under riksretten mot Trump.

Hun var selv presidentkandidat inntil hun måtte gi seg da det ble klart at Biden ville vinne, og hun ga da sin støtte til Biden.