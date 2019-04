Williamsburg i New York er omfattet av unntakstilstanden i byen som gjør at alle som bor eller jobber i området må vaksineres. Foto: Mary Altaffer / AP / NTB scanpix

New York med hastetiltak etter meslingutbrudd

New Yorks ordfører innfører obligatorisk vaksinering for deler av byen etter et meslingutbrudd i et jødisk-ortodoks nabolag i Williamsburg og Brooklyn.