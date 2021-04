Tre pågrepet etter at kvinne ble knivdrept på politistasjon ved Paris

Tre personer er pågrepet etter at en kvinne ble knivdrept på politistasjon der hun jobbet i Rambouillet sørvest for Paris fredag. Det er mistanke om terror.

Leder av det regionale rådet i Ile de France, Valerie Pecresse, snakker med pressen utenfor politistasjonen. Foto: Michel Euler / AP / NTB

Politifolk er samlet utenfor politistasjonen der kvinnen ble drept fredag. Foto: Michel Euler / AP / NTB

NTB-AFP

Publisert Publisert I dag 17:38

De tre beskrives som en del av kretsen rundt gjerningsmannen, som ble skutt og drept av en politibetjent rett etter angrepet.

Ifølge en politikilde ropte han Allahu akbar (Gud er størst) da han gikk til angrep på kvinnen.

Han beskrives som en 36 år gammel tunisier som kom til Frankrike ulovlig i 2009, men som siden har fått oppholdstillatelse. Han skal ikke tidligere ha vært i politiets søkelys og hadde nylig flyttet til Rambouillet, en rolig småby 60 kilometer sør for Paris.

Fredag kveld aksjonerte rundt 30 politibetjenter iført svarte finlandshetter i boligen til 36-åringen. Samtidig gikk politiet til aksjon mot hjemmet til mannen som 36-åringen bodde hos da han kom til Frankrike, opplyser kilder med kjennskap til etterforskningen.

Tobarnsmor

Kvinnen som ble drept, var 49 år gammel og jobbet med administrative oppgaver. Hun var på vei tilbake fra lunsj da hun plutselig ble angrepet og stukket i halsen to ganger. Hun døde av skadene kort tid etter.

Kvinnen etterlater seg to barn på 13 og 18 år.

Angrepet skjedde ved 14.30-tiden og fant sted inne på politistasjonen, som ligger i et rolig boligområde i Rambouillet. Bare 750 meter unna ligger et tidligere slott som noen ganger er blitt brukt til internasjonale fredsforhandlinger.

Castex til åstedet

President Emmanuel Macron sier fredag kveld at Frankrike ikke kommer til å gi etter for «islamsk terrorisme».

Etter knivdrapet ble området sperret av, og både statsminister Jean Castex, innenriksminister Gérald Darmanin og andre tjenestemenn besøkte stedet for å vise sin støtte til politiet.

Castex fordømmer angrepet som barbarisk og grusomt og kaller offeret for en «hverdagshelt» i en melding på Twitter.

– Jeg ønsker å fortelle politiet at jeg deler følelsene og raseriet deres, skriver han.

Flere politifolk er tidligere drept i Frankrike, hvorav noen av ytterliggående islamister.

Det hittil blodigste angrepet mot fransk politi fant sted i oktober 2019 da tre politibetjenter og en politiansatt ble knivdrept av en kollega og IT-spesialist. Han ble selv skutt og drept på stedet. Det viste seg senere at mannen hadde vist interesse for radikale islamistiske ideer.

– I sjokk

Reaksjonene fra lokale myndigheter er sterke.

– Politiet er symboler på republikken. De er Frankrike, de er Frankrikes ansikt, sier Valerie Pecresse, president for Paris-regionen.

– Vi er i sjokktilstand, sier Karl Olive, visepresident i Paris-regionen til TV-kanalen BFM.

Angrepet skjer samtidig som regjeringen til president Emmanuel Macron skjerper sikkerhetspolitikken samtidig som det er økt bekymring blant velgerne for kriminalitetsutviklingen. Også politiet har klaget over at jobben deres blir stadig farligere.

I presidentvalget neste år kan Macrons fremste utfordrer muligens bli ytre høyres kandidat Marine Le Pen.

Flere terrorangrep

Frankrike har flere ganger tidligere blitt rammet av svært blodige terrorangrep.

I september angrep en pakistansk mann to personer med en kjøttøks utenfor de tidligere redaksjonslokalene til satiremagasinet Charlie Hebdo. Begge overlevde angrepet.

I oktober ble læreren Samuel Paty halshogd av en ung tsjetsjener etter at han hadde vist Muhammed-karikaturer til sine elever mens han underviste om ytringsfrihet.

Samme måned ble tre personer drept da en tunisier knivstakk flere personer i en kirke i Nice. Mannen hadde nylig ankommet Frankrike.

Det mest alvorlige terrorangrepet i fredstid i Frankrike fant imidlertid sted i november 2015 i Paris. Da ble 130 personer drept og 350 såret av bomber og skyting mot en rekke utesteder, restauranter og andre steder der det var samlet mange mennesker.