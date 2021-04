Politiet mistenker terror etter at en politikvinne ble knivdrept på en politistasjon ved Paris

En politikvinne ble fredag stukket ned og drept på en politistasjon sørvest for Paris. Politiet etterforsker saken som terror.

NTB-AFP

Publisert Publisert Nå nettopp

En tunisisk mann ble skutt og drept etter angrepet, opplyser politiet.

En person bevæpnet med en kniv kom inn på politistasjonen i Rambouillet sørvest for sentrum av den franske hovedstaden ved 14.30-tiden og angrep en ansatt, skriver Le Parisien.

Kvinnen var på vei tilbake fra lunsj da hun ble angrepet. Hun skal ha blitt stukket i halsen og døde senere av skadene, ifølge avisen. Den drepte jobbet med administrative forhold ved stasjonen.

Le Parisien sier angriperen ble stoppet av to skudd fra politibetjenter som oppholdt seg rett utenfor stasjonen og at han også døde. Politiet kjenner foreløpig ikke identiteten og kan ikke si noe om motivet for drapshandlingen.

Etterforskningen vil prøve å bringe klarhet i om angrepet er knyttet til terrorisme, sier påtalemyndigheten i Paris.

Statsminister Jean Castex og innenriksminister Gérald Darmanin reiste straks til åstedet.