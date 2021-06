Møtet mellom Joe Biden og Vladimir Putin er over

Møtet mellom Russlands president Vladimir Putin og USAs president Joe Biden er over etter fire timer, opplyser Det hvite hus.

President Joe Bidens kortesje forlot villaen der møtet ble holdt like etter kunngjøringen.

Det ble avholdt to runder med møter, først et der bare presidentene og utenriksministrene i de to landene deltok, deretter et med en større gruppe tjenestemenn.