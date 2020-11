Kvelden før kvelden: Biden spår seier, mens Trump advarer mot juks og vold i gatene

Joe Biden sa kvelden før valgdagen i USA at han føler seg sikker på seier. President Donald Trump kom på sin side med flere påstander om valgjuks.

Donald Trump kaster en caps til støttespillerne i det han ankommer et valgmøte i Traverse City, Michigan. Foto: Evan Vucci/AP/NTB

Siste dag av det som er blitt omtalt som ett av de mest innbitte og polariserte presidentvalgene noensinne ble som et konsentrat av det som har preget den lange valgkampen.

Donald Trump anklaget Pennsylvanias høyesterett for å egge til vold med avgjørelsen om at delstaten kan telle stemmer i opp til tre dager etter valget, og at signaturen på stemmeseddelen ikke må være nøyaktig lik den som finnes i arkivet.

Twitter-meldingen der Trump kom med anklagen, er senere blitt merket av Twitter, som skriver den kan være villedende.

– Jeg vil ikke svare på det han har å si, jeg håper på et fredelig valg der mange møter opp, sa Biden til reportere etter at han hadde holdt sitt siste valgmøte for dagen i Pittsburgh.

Det hvite hus omringet av gjerder

Trumps siste store valgmøte for kvelden fant sted i Kenosha, Wisconsin, byen der svarte Jakob Blake ble skutt og drept av politiet tidligere i sommer, noe som utløste store demonstrasjoner.

– Vi brakte lov og orden til Kenosha. De er i krig med politiet vårt, sa Trump til stor jubel fra folkemengden i Kenosha.

I et dystert bilde på hvor polarisert valgkampen har vært, ble Det hvite hus mandag kveld omringet av sikkerhetsgjerder som sist ble brukt under de voldsomme BLM-demonstrasjonene i sommer.

Gjerdene ble satt opp på direktesendt TV i flere kanaler, og ingen kommer nå nærmere Det hvite hus enn ett kvartal unna.

Det hvite hus ble omringet av sikkerhetsgjerder dagen før presidentvalget. Foto: Jacquelyn Martin/AP/NTB

Flere forretninger, offentlige bygg og private boliger rundt om i USA har satt opp lignende sikkerhetstiltak før valgdagen. I tillegg advarer FBI i Portland mot risikoen for at væpnede grupper kan støte sammen etter valget.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden på et valgmøte i Pittsburgh kvelden før kvelden. Foto: Andrew Harnik/AP/NTB

Overtroisk Trump

Trump var innom fire vippestater kvelden før kvelden, og avslutter sin valgkamp i Grand Rapids, Michigan, samme sted som han gjorde det i 2016.

– Jeg er litt overtroisk. La oss gjøre det på samme måte, sa Trump i Kenosha.

Da han kom fram til Grand Rapids sa han at han kommer til å få en «vakker seier» tirsdag.

– Vi kommer til å skrive historie igjen, sa Trump.

På en av sine mange flyturer med presidentflyet Air Force One, skrev Trump også under på en presidentordre om at amerikanske elever skal læres opp i proamerikanske verdier.

Da han tidligere på dagen var i Pennsylvania, henvendte presidenten seg direkte til delstatens guvernør, Tom Wolf:

– Vær så snill, ikke juks, for vi følger alle med på deg. Vi følger alle med på deg, guvernør.

Hans motkandidat, tidligere visepresident Joe Biden, leder klart på meningsmålingene dagen før valget. Men det er svært jevnt i vippestatene Florida, North Carolina og Arizona.

Biden tror på seier

Biden er blitt anklaget av amerikansk presse for å føre en svært tilbakeholden valgkamp. Mandag var han, visepresidentkandidat Kamal Harris og tidligere president Barack Obama svært aktive i delstater Trump vant i 2016, som de nå håper å vinne tilbake.

Biden selv brukte store deler av dagen i Pennsylvania. Han avsluttet sitt siste valgmøte for dagen med å komme med en klar beskjed om at han tror på seier.

– Jeg har en følelse av at vi kan samle oss om en stor seier i morgen. Det er på tide å reise seg og stå opp for demokratiet, sa Biden.

Tidligere hadde han blant annet følge av popartisten Lady Gaga i Pittsburgh. Biden-kampanjen legger en stor innsats i å motivere unge, svarte og latinamerikanske velgere for å vinne delstaten.

Biden var også innom Cleveland, Ohio tidligere mandag.

– Det er på tide for Donald Trump til å pakke sammen og dra hjem, sa Biden til velgerne i Ohio.

Ventet skyhøyt oppmøte

Tidligere president Obama var mandag i Miami for å prøve å bidra til at Joe Biden vinner vippestaten Florida. Der sa han at Trump har antydet at han vil erklære seier selv før alle stemmene er telt opp».

– Det er noe en billig diktator («two-bit dictator») gjør. Hvis du tror på demokratiet, vil du at alle stemmer skal ha blitt telt opp, sa Obama, som også sa at livet ville bli enklere uten Trump i Det hvite hus.

Biden har også tatt det uvanlige grepet at han vil drive valgkamp også på selve valgdagen tirsdag.

Det er ventet stort oppmøte i valglokalene rundt om i USA tirsdag, men ikke like lange køer som på valgdagen i 2016. Det er allerede levert inn rundt 100 millioner forhåndsstemmer selv før valgdagen. Trump-leiren håper såkalt skjulte velgere vil møte opp i hopetall og sørge for en Trump-seier.

– Jeg har sett de falske målingene. Vi kommer til å vinne uansett, sa Trump til velgere i Fayettville, North Carolina mandag.

Tirsdag skal Trump etter planen dra til valgkamphovedkvarteret i Virginia, mens Biden vil møte velgere i sin fødeby Scranton.

