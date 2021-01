Over 80 sivile skal være drept i nytt angrep i Etiopia

Minst 80 mennesker er drept et angrep i en landsby vest i Etiopia, ifølge landets nasjonale menneskerettighetskommisjon.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed har slitt både med å innføre ro og orden i Metekel og å forklare hva som er årsaken til volden vest i Etiopia. Foto: Mulugeta Ayene / AP / NTB

NTB

– Vi har mottatt informasjon om at over 80 sivile ble drept 12. januar i et område som heter Daletti, sier Aaron Maasho til nyhetsbyrået AFP onsdag.

Han er talsmann og rådgiver for kommisjonen EHRC, som står etiopiske myndigheter nær.

Landsbyen Daletti ligger i Metekel-området i Benishangul-Gumuz-regionen, der over flere hundre sivile er drept siden september i fjor.

Lille julaften ble 200 sivile ifølge lokale myndigheter drept her. Massakren skjedde dagen etter at statsminister Abiy Ahmed besøkte området og krevde at skyldige i tidligere overgrep ble stilt til ansvar.

Kniver og skytevåpen

Angrepet tirsdag skjedde mellom 5 og 7 på morgenen, og ofrene var fra 2 til 45 år gamle, forteller Aaron. EHRC søker fortsatt informasjon om gjerningspersonene og hvordan ofrene ble drept, tilføyer han.

En overlevende forteller til nyhetsbyrået AFP onsdag at han telte 82 døde og 22 skadde.

– Angrepet ble i hovedsak utført ved bruk av kniver, men også piler og skytevåpen ble brukt, sier han.

– Jeg frykter flere angrep, ettersom gjerningspersonene ikke straffes, og det er ingen fungerende regjering verken på lokalt eller regionalt nivå, sier han videre.

Abiy sliter

Abiy har slitt både med å innføre ro og orden i Metekel og å forklare hva som er årsaken til volden, på tross av sitt besøk i desember og etableringen av en kommandopost som skal ha ansvar for sikkerheten. Det er ingen forbindelse mellom massakrene her og militæroperasjonene helt nord i landet.

Opposisjonspolitikere har beskrevet volden som etnisk motivert, angivelig en målrettet kampanje fra etniske gumuz-militser mot medlemmer av andre etniske grupper i området, deriblant amharer.

– Vi minner myndighetene på at beskyttelsen av sivile er regjeringens fremste plikt, sier EHRC-talsmann Aaron.

Meldte om fred

Mandag meldte statstilknyttede medier at «relativ fred» var gjenopprettet i Metekel på grunn av regjeringens innsats mot volden. Men menneskerettskommisjonen sier onsdag at mer må gjøres.

– Disse sivile har de siste månedene bare så vidt fått et pusterom fra slike fæle angrep, sier Aaron.

– Vi oppfordrer nok en gang føderale og regionale myndigheter til å styrke samarbeidet når de svarer på slike hendelser, for å forhindre tap av liv i Benishangul-Gumuz, tilføyer han.

Tigray-offensiv

Etiopia består av over 80 etniske grupper og har opplevd økende uro og voldelige sammenstøt de siste månedene.

Uroen toppet seg da regjeringen i Addis Abeba innførte unntakstilstand i Tigray-regionen nord i landet og innledet en stor militæroffensiv for å nedkjempe Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF).

TPLF styrte Etiopia fra 1991 til Abiy kom til makten i 2018 og fortsatte deretter å styre Tigray-regionen som en stat i staten. I september trosset de fredsprisvinner Abiys forbud mot å holde valg i regionen og angrep en militærbase.

Andre regioner preges også av uro. I Oromia ble 54 mennesker drept i en massakre 1. november, ifølge Amnesty International.

Flere angrep

Oromo-folket er landets største etniske gruppe, men ofrene i den massakren tilhørte amharene, som er den nest største folkegruppen.

Også i Benishangul-Gumuz har amharer vært utsatt for angrep de siste månedene, blant annet i begynnelsen av oktober da 14 sivile ble drept.

Det var også dødelige angrep mot amharer i området i september.