Spansk snøkaos fulgt av sprengkulde

Etter det største snøfallet i Madrid på 50 år, opplever Madrid mangel på salt og brøytebiler. Samtidig fortsetter den strenge kulden flere steder i Spania.

Snøryddingen er i gang etter det største snøfallet på flere tiår i Madrid. Både den spanske hovedstaden og resten av landet må belage seg på fortsatt lave temperaturer og utsikter til mer snø i dagene som kommer. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

I Madrid falt temperaturen til -10.8 grader over natten, det kaldeste som er målt i byen på et halvt århundre. Et stykke lenger nordøst, i byen Guadalajara, viste termometeret -33,6 grader.

Store deler av Spania ligger fortsatt under et hvitt teppe etter de verste snøstormene på flere tiår. I hovedstaden jobbes det for å komme tilbake til normalen, til tross for at veisalt og brøytebiler er blitt mangelvare. Tirsdag begynte de første bussene å gå etter at hovedveiene var ryddet for snø. Ruter som betjener sykehus, prioriteres.

Under bakken har metroen gått hele tiden, mens vannledninger har måttet gi etter for kulden. En rekke parker er stengt og folk advares mot å ferdes under snøtunge trær. Det er også isete mange steder, og legevakten har tatt imot mange som har fått seg et ublidt møte med bakken.

Minst tre personer døde da stormen Filomena feide over landet i helgen. Tirsdag opplyser Barcelona at ytterligere to mennesker er funnet døde. De to mennene var hjemløse, og alt tyder på at de frøs i hjel.

Sentralt i Spania er det ventet mer snø og fortsatt lave temperaturer resten av uken, men temperaturene vil begynne å stige i dagene som kommer, melder landets meteorologiske institutt.