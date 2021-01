Julian Assange skal ikke utleveres til USA, fastslår britisk dommer

En britisk dommer har besluttet at WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange ikke skal utleveres til USA. USA anker kjennelsen.

En demonstrante utenfor rettssalen i London. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Dommer Vanessa Baraitser begrunner avgjørelsen med Assanges psykiske helse og faren for at han skal ta sitt eget liv hvis han blir sendt til USA.

Mange hadde på forhånd ventet at dommeren ville gå for utlevering.

USA har begjært 49-åringen utlevert for å stille ham for retten for spionasje og datainnbrudd etter lekkasjen av tusenvis av hemmelighetsstemplede amerikanske dokumenter.

Det er allerede klart at USA vil anke kjennelsen, skriver den britiske kommentatoren Joshua Rozenberg på Twitter. Dermed kan det fortsatt være lenge til saken blir avgjort.

I USA er det tatt ut en tiltalebeslutning på 18 punkter som kan gi den 49 år gamle australieren en dom på opptil 175 år hvis han blir kjent skyldig. Amerikansk påtalemyndighet har imidlertid insistert på at han ikke vil få en så streng straff.

Presse- og ytringsfrihetsorganisasjoner regner Assanges arbeid som gravejournalistikk, og han har også sterk støtte i FN, som mener at han de siste årene er blitt utsatt for torturlignende forhold mens han har sittet varetektsfengslet i et høysikkerhetsfengsel utenfor London.