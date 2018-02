21 mennesker er døde og 72 personer skadd under karnevalet i Oruro i Bolivia.

Dødstallet har økt fra seks til åtte personer etter en gateselgers gassbeholder eksploderte under karnevalet i byen Oruro i Bolivia søndag, opplyser lokale myndigheter. Tre av de omkomne er barn. I tillegg ble minst 40 personer skadd.

Eksplosjonen fant sted i en sidegate fra der karnevalet fant sted og rammet et område på over 40 meter i radius. Politiet mener varm olje sølt på en slange fra gassbeholderen gjorde at slangen smeltet og frigjorde gass som eksploderte.

Totalt er 21 mennesker døde og 72 personer skadd under karnevalet, blant annet i trafikkulykker.

Karnevalsfeiringen er en av årets største begivenheter i Bolivia. Rundt 25.000 dansere deltar under festlighetene som trekker nært en halv million mennesker til Oruro.