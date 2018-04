Massive angrep: USA og Storbritannia beskylder Russland for å stå bak flere års målrettet hacking av datasystemer verden over. Det er ikke snakk om individuelle datamaskiner, men heller knutepunktene i nettverksinfrastruktur som binder hele det globale samfunnet sammen. FOTO: KACPER PEMPEL / X02307

Hevder Russland har hacket kritisk infrastruktur

USA og Storbritannia anklager Russland for å ha hacket seg inn i millioner av datamaskiner og annet nettverksutstyr for å kunne ta kontroll over dem i en mulig fremtidig konflikt.