Verdens eldste person er død. Japanske Nabi Tajima ble 117 år.

En offisiell tjenestemann i byen Kikai sør i Japan opplyser at Tajima døde på et sykehus i byen lørdag. Hun hadde vært på sykehus siden januar.

Tajima ble født 4. august i år 1900 og skal ha hatt over 160 etterkommere, inkludert tipp-tipp-tippoldebarn.

I syv måneder

Tajima fikk tittelen verdens eldste person for sju måneder siden etter at Violet Brown på Jamaica gikk bort i en alder av 117 år. Hun bodde i byen Kikai på øyen Kyushi, den sørligste av Japans fire store øyer. Siden 2002 bodde hun på et pleiehjem. Mannen døde på begynnelsen av 1990-tallet, og de hadde til sammen ni barn.

Oppskriften på et langt liv, var ifølge Tajima god mat og nok søvn.

Sa han var 121 år

Ifølge alderdomsforskere ved Gerontology Research Group i USA er det en annen japansk kvinne som overtar tittelen som verdens eldste: Chiyo Yoshida fyller 117 år om ti dager.

For tre dager siden døde den chilenske mannen Celino Villanueva Jaramillo som hevdet han var 121 år gammel. Hans identifikasjonskort fastslo at han ble født 25 juli 1896, men chileneren ble aldri anerkjent av Guinness som verdens eldste. Årsaken var manglende offisiell dokumentasjon.

Mannen mistet fødselsattesten da huset hans brant ned for tyve år siden, melder nyhetsbyrået AP.