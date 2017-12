Bitcoin debuterte på en futuresbørs i Chicago søndag, og åpningskursen var satt til 15.000 amerikanske dollar. Etter noen få minutter var den oppe i 16.000.

Amerikanske myndigheter åpnet for et par uker siden for å inkludere den nettbaserte valutaen i handel med såkalte futures, kontrakter for fremtidig kjøp og salg på store børser.

Klokken 6 lokal tid var bitcoin tilgjengelig på børsen Chicago Board Options Exchange (CBOE). I neste uke vil valutaen også være tilgjengelig på Chicago Mercantile Exchange (CME).

Fordelene

Bitcoin er en digital valuta laget i 2009 av en person kjent under navnet Satoshi Nakamoto. Valutaen genereres av dataprogrammer som setter begrensninger på hvor store beløp som skapes, noe som hindrer inflasjon. Betalingssystemet har ingen sentralisert struktur.

Noen fordeler med bitcoin er at den er særdeles godt kryptert, og at den kan bli delt opp i uendelig små brøkdeler – hvilket muliggjør mikrotransaksjoner. Den kan bli overført fra en person til en annen på tvers av kloden uten å gå via noen tredjepart.

Pop blant kriminelle

Nettvalutaen har lenge vært populær blant kriminelle fordi den er vanskelig å spore.

En digital valuta veksles kun elektronisk, og eksisterer ikke i form av mynter og sedler. Ordet brukes vanligvis om såkalte kryptovalutaer, som verken er utstedt eller regulert av noen sentralbank og derfor ikke har noen statsmakt i ryggen. Valutaens verdi avgjøres derfor fullstendig av markedet, og verdien kan i prinsippet forsvinne når som helst. (NTB)