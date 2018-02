Russland er fortsatt ikke villig til å støtte et forslag i FN om våpenhvile i Syria, opplyser de torsdag. FN-diplomater håper på votering over forslaget fredag.

Mens FNs sikkerhetsråd de siste to ukene har forhandlet om en 30 dagers våpenhvile i hele Syria, raser krigen i Øst-Ghouta utenfor Damaskus.

Torsdag ble det på oppfordring fra Russland avholdt et krisemøte i Sikkerhetsrådet om situasjonen i den opprørskontrollerte enklaven. Hensikten var å votere over et svensk-kuwaitisk forslag til resolusjon som Sverige og Kuwait først presenterte 9. februar.

Russland har foreløpig ikke vært villig til å støtte forslaget, og torsdagens møte i Sikkerhetsrådet endte uten votering. Russland la i stedet fram forslag til endringer i utkastet. FN-diplomater gjenopptok deretter samtalene i et siste forsøk på å hindre at Russland legger ned veto. En ny avstemning er ventet å finne sted fredag, opplyser den svenske FN-ambassadøren Olof Skoog.

Målet med forslaget er ifølge Sverige og Kuwait å sikre humanitær hjelp til sivilbefolkningen og å frakte ut sårede fra beleirede områder.

Ber om rask votering

Både USA, Frankrike og Storbritannia har bedt om en rask votering over forslaget, for å kunne ta hånd om krisen i Syria.

– USA er klare til å stemme over forslaget her og nå. Overgrepene fra regimet er ubarmhjertige og lidelsene er overveldende, sa USAs Kelley Currie.

Nebenzia sa at Sverige og Kuwait har bedt om en avstemming til tross for at de er fullt klare over at det ikke er enighet om forslaget.

– Sikkerhetsrådet må bli enige om en gjennomførbar avtale om våpenhvile og ikke ta en avgjørelse som ikke har rot i virkeligheten, sa Nebenzia.

Kan støtte forslaget

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har sagt at Russland kan være villig til å støtte forslaget så lenge det ikke inkluderer IS eller Nusrafronten, som har vært tilknyttet al-Qaida.

Lavrov, som er på besøk i Beograd i Serbia, sa torsdag at opprørerne i Øst-Ghouta hadde avvist et russisk tilbud om å bli evakuert, på samme måte som i Aleppo, og at de nå bruker sivile som skjold.

USA, menneskerettighetsgrupper og regjeringsvennlig presse i Syria sier at Russland deltar i offensiven mot Øst-Ghouta med luftangrep. Men dette avvises av Russland.

Anklager medier for feilinformasjon

Den russiske ambassadøren Nebenzia brukte også møtet i Sikkerhetsrådet til å anklage verdens medier for å gi feilinformasjon om situasjonen i Øst-Ghouta.

Han mener det ikke rapporteres om at flere tusen krigere har tilhold i området, inkludert personer med tilknytning til al-Qaida.

Han gir den syriske hjelpeorganisasjonen De hvite hjelmene skylden for feilinformasjonen, og mener den forsøker å gi den syriske regjeringen og Russland et dårlig rykte.