USAs president Donald Trump hevder han har fått NATOs medlemsland til å bruke mer penger på forsvar. Hva han sikter til, er imidlertid uklart.

– Enorm framgang har blitt gjort, alle har blitt enige om å øke forpliktelsene vesentlig, de skal øke det til nivåer de aldri har vurdert tidligere, sa Trump med henvisning til NATO-landenes forsvarsutgifter da han torsdag ettermiddag møtte pressen på siste dag av toppmøtet i Brussel.

Trump sa også at USAs forpliktelse til NATO er veldig sterk, og at NATO-sjef Jens Stoltenberg senere på dagen vil legge fram nye tall over medlemslandenes forsvarsutgifter.

– Generalsekretær Stoltenberg har gjort en fantastisk jobb, sa Trump.

Ingen detaljer

Det er imidlertid uklart hvilke nye forpliktelser Trump sikter til. Selv ga han ingen detaljer under pressekonferansen.

Slutterklæringen fra toppmøtet ble vedtatt allerede onsdag, og der flyttet ikke NATO på så mye som et komma i det såkalte toprosentmålet, som ble vedtatt på toppmøtet i Wales i 2014.

Målet går ut på at alle allierte skal «ta sikte på å bevege seg mot» en pengebruk på minst 2 prosent av BNP innen 2024.

Frankrikes president Emmanuel Macron avviste på sin egen pressekonferanse torsdag Trumps påstand om at NATO-landene er enige om å bruke enda mer penger.

– Det er en slutterklæring som ble publisert i går. Det er veldig detaljert. Det bekrefter målet om 2 prosent innen 2024, sa Macron.

– Ikke nødvendig

Trumps pressekonferanse ble holdt etter et krisemøte torsdag formiddag med alle NATOs 29 medlemsland. Krisemøtet kom til etter at Trump tidligere på dagen igjen tok opp spørsmålet om byrdefordeling.

Under pressekonferansen fikk Trump spørsmål om han kan trekke USA ut av NATO uten støtte fra Kongressen.

– Jeg tror jeg kan det, men det er ikke nødvendig, svarte Trump.

Bakgrunnen for spørsmålet var at Trump ifølge DPAs kilder tidligere på dagen truet med amerikansk alenegang i forsvarspolitikken hvis ikke de NATO-allierte økte forsvarsbudsjettene umiddelbart.

– Veldig fornøyd

Under pressekonferansen bekreftet ikke Trump at han truet med dette.

– Jeg sa til folk at jeg ville vært veldig misfornøyd hvis de ikke økte forpliktelsene, sa presidenten. Han fortsatte med å si at han også onsdag gjorde det klart at han var «ekstremt misfornøyd» med situasjonen.

– Nå er vi veldig fornøyd, og vi har et veldig, veldig mektig og sterkt NATO, mye sterkere enn for to dager siden, fortsatte Trump.

– Vi ønsker å nå 4 prosent i framtiden. Men akkurat nå får vi folk opp til 2 prosent, og det vil skje i løpet av få år, sa presidenten.

NATO-kilder og Frankrikes president Macron har gått ut og avvist at Trump truet med å trekke USA fra NATO.