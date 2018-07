USAs president Donald Trump truet aldri med å trekke seg ut av NATO, ifølge statsminister Erna Solberg.

– Han gjentok egentlig ikke så mye annet enn det budskapet han har hatt før møtet. Men kanskje det var et behov for å lufte litt ut. For gårsdagens diskusjon ble mer preget av ferdigskrevne manus, sier Solberg til NTB.

Ifølge henne er det ikke er riktig at Trump truet med å trekke USA ut av alliansen, slik enkelte medier har meldt at han gjorde.

– Jeg oppfatter ikke at han på noe tidspunkt skal ha sagt at han ikke skulle delta i NATO. Det tror jeg vil være en helt feil tolkning av det som ble sagt i møtet, sier hun.

De to nyhetsbyråene DPA og Reuters, som begge viser til velinformerte kilder, skriver imidlertid at Trump formulerte seg på en litt annen måte.

På møtet skal han, ifølge disse kildene, ha truet med å «gå sine egne veier» hvis ikke europeiske land øker forsvarsbudsjettene innen januar neste år.