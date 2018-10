Frykten stiger for at det kan være flere bombepakker i omløp i USA.

En bombegruppe har tatt hånd om en mistenkelig pakke på Manhattan adressert til skuespilleren Robert De Niro. Ifølge CNN har pakken flere likheter med pakkene som er sendt til blant andre Barack Obama, Hillary Clinton og George Soros, og som viste seg å inneholde bomber.

Pakken har blant annet seks frimerker og samme returadresse, noe som førte til full alarm i New York tidlig torsdag morgen amerikansk tid. En bombegruppe rykket ut like før klokket 5 lokal tid og fikk sikret bomben og fraktet den videre i en spesialbil som brukes for å fjerne eksplosiver.

Sperret flere gater

En rekke gater ble sperret av etter hvert som bilkolonnen med blinkende lys beveget seg gjennom New York. Samtidig fikk folk i New York beskjed om å holde seg unna Manhattan.

Pakken er ifølge CNNs kilder adressert til Robert De Niro og sendt til hans kontor i bydelen Tribeca på nedre Manhattan, der skuespilleren også eier en restaurant. Den ble funnet i bygningens syvende etasje.

De Niro er en kjent kritiker av president Donald Trump. Under utdelingen av teaterprisen Tony Awards i sommer, sa han blant annet «Fuck Trump».

– Jeg vil bare si én ting. Fuck Trump, sa den populære skuespilleren og filmregissøren før han rakte armene i været og mottok stående applaus fra publikum.

Frykt for flere

Etter funnet av syv rørbomber mandag, tirsdag og onsdag, har det vært frykt for at det finnes bombepakker som ennå ikke er avslørt.

En politikilde sier til nyhetsbyrået AP at bomben ser ut som de andre, og at den ser ut til å være knyttet til de andre som alle er sendt til demokrater, samt CNN, ett av mediene som har fått hardest kritikk av president Donald Trump.

De andre bombene inneholdt alle eksplosiver og knust glass. Alle er blitt uskadeliggjort før de eksploderte.

Også sendt Joe Biden

Føderale myndigheter bekrefter at en mistenkelig pakke, lik de som er oppdaget i posten hos flere ledende demokrater og CNN, er sendt Joe Biden.

Det melder CBS News. Pakken ligner de øvrige, som viste seg å inneholde rørbomber fylt med sprengstoff og glassbiter.

Demokraten Biden var visepresident under president Barack Obama.

Pakken ble oppdaget i et anlegg i New Castle i Delaware.

Trump langer ut mot pressen

President Donald Trump anklager mediene for å nøre oppunder folks sinne etter at en rekke rørbomber er funnet hos demokratiske samfunnstopper, samt CNN.

– En veldig stor del av sinnet som i ser i samfunnet vårt i dag, skyldes etablerte mediers overlagte falske og unøyaktige rapportering, som jeg refererer til som Falske Nyheter, skriver Trump i en Twitter-melding torsdag morgen.

– Det er blitt så ille og hatefullt at det er ubeskrivelig. Etablerte medier må rense opp, FORT! skriver han videre.