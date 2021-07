Hvorfor er det flom i Europa?

Hva skyldes egentlig ekstremværet? Hvor store er ødeleggelsene? Her er fem spørsmål og svar om flommen i Europa.

Ekstremværet «Bernd» er en av de verste værkatastrofene siden andre verdenskrig i Tyskland.

Et blokkert lavtrykk over Tyskland vil trolig føre til enda mer regn og stigende vannstand i dagene som kommer.

Uværet har tatt livet av mer enn 100 personer i Tyskland og Belgia.

1

Hvordan begynte flommen?

Brannmenn tar en pause i redningsarbeidet i en landsby i distriktet Ahrweiler, der flom i elven Ahr har ført til store ødeleggelser. Foto: Christoph Reichwein / NTB

Enkelt forklart kan man si at ekstremværet «Bernd» ble et faktum på grunn av et blokkert lavtrykk over Tyskland.

Dette lavtrykket begynte å gjøre seg gjeldende i Tyskland tirsdag denne uken. Omtrent på samme tid var en høytrykksrygg i ferd med å bygge seg opp over Storbritannia. Eksperter fryktet at denne høytrykksryggen ville få konsekvenser for lavtrykket over Tyskland, og onsdag denne uken ble det sendt ut ekstremvarsel i Tyskland.

Høytrykket over Storbritannia førte til en blokkering av lavtrykket i Tyskland, noe som igjen førte til at lavtrykket lå og surret i samme område over lang tid.

Dette resulterte blant annet i 148 liter regn pr. kvadratmeter på 48 timer i de hardest rammede områdene i Tyskland.

Tyskland ble først rammet, men også Luxembourg, Nederland og Belgia er hardt rammet av uvanlige store nedbørsmengder.