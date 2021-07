Dødstallet etter uroen i Sør-Afrika stiger til 117

De omfattende opptøyene i Sør-Afrika har så langt kostet minst 117 mennesker livet, melder AFP.

De voldelige opptøyene i Sør-Afrika har kostet totalt 117 menneskeliv torsdag. Foto: AP / NTB

NTB-AFP

Protestene i landet er blant de største siden det forhatte apartheidsystemet ble avviklet og landets svarte majoritet fikk stemmerett og regjeringsmakt i 1994.

Khumbudzo Ntshavheni i den sørafrikanske regjeringen sier opptøyene nå har roet seg i Johannesburg, mens situasjonen fremdeles er alvorlig i den sørøstlige KwaZulu-Natal provinsen.

Uroen brøt ut som følge av fengslingen av tidligere president Jacob Zuma, som nylig startet soningen av 15 måneders fengsel for å ha nektet å møte for en granskingskommisjon og svare på anklager om korrupsjon under hans presidentperiode.

15. juli 2021