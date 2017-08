Eieren av den privatbygde ubåten som sank i Danmark fredag, er siktet for drap på en svensk kvinne, opplyser dansk politi. Kvinnen er fortsatt savnet.

Visepolitiinspektør Jens Møller bekrefter siktelsen mot ubåteieren sent fredag ettermiddag. En svensk kvinne som var med i ubåten, har vært savnet siden torsdag.

Eieren er pågrepet. Han nekter straffskyld og sier at han satte kvinnen i land ved 22.30-tiden torsdag kveld, ifølge dansk politi.

Mannen skal fremstilles for varetektsfengsling lørdag, skriver nyhetsbyrået TT.

Politiet opplyser i en pressemelding fredag at det ikke har vært mulig for dykkere å ta seg inn i ubåten, som ligger på syv meters dyp, ifølge Berlingske Tidende.

Ekstra Bladet skriver at båten må enten stabiliseres eller berges på land før den kan undersøkes. Det er ventet at det skjer lørdag.

– Meldt savnet

Ubåten hadde to personer om bord – eieren og en svensk journalist, skriver danske medier. Ubåten ble sist sett i Københavns havnebasseng klokken 20.30 torsdag kveld. Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av kvinnens kjæreste.

Forsvaret sendte to redningshelikoptre og tre skip for å lete. I tillegg bisto private båter. Klokken 10.45 fredag ble ubåten observert seilende ved Køge Bugt sør for København av en av Forsvarets utkikksposter på land. Eieren vinket ifølge Berlingske Tidende opp mot redningshelikoptrene, samtidig som ubåten sank. Han ble reddet i land og var i god behold.

– Jeg er lei for at jeg mistet båten, den ser jeg nok aldri igjen, sa han til avisen.

Journalist forsvant

DR melder at eieren har opplyst at en svensk journalist var om bord, men at han satte henne i land i København torsdag kveld. Samtidig opplyste danske myndigheter at alle som var om bord i ubåten, var i sikkerhet.

Men fredag ettermiddag sa svensk politi at den svenske kvinnen er forsvunnet.

– Vi har opprettet sak om en forsvunnet person. Det er den samme kvinnen som var med på ubåten, sier Anna Göransson ved Skånepolitiet.

Politiet etterlyser vitner som kan ha sett den savnede kvinnen etter tidspunktet eieren sier han satte henne i land.

Bygd av private

Forsvinningen ble meldt til politiet i Sverige, men dansk politi har ansvar for saken.

Eieren opplyser at ubåten fikk tekniske problemer, men det er ukjent hva som gikk galt.

Eieren har selv med hjelp fra andre ubåt-entusiaster bygget den 18 meter lange og 40 tonn tunge ubåten, som ble sjøsatt i 2008. Han er kjent for å bygge både ubåter og raketter.