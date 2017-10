Catalonias president Carles Puigdemont utsetter uavhengighetserklæringen – «i håp om dialog». Ekspert tror Madrid vil kontre med å ta makten i regionen.

Det var ventet at Puigdemont skulle erklære Catalonias uavhengighet i sin tale til regionforsamlingen i Barcelona tirsdag kveld. Isteden gikk han for en mellomløsning, der han erklærte at han ønsker å følge folkeviljen og erklære uavhengighet, men utsetter det i håp om dialog med Madrid.

– Forholdet mellom Spania og Catalonia har ikke fungert på flere år, og noe må gjøres, sa Puigdemont.

Flertallet i det katalanske regionsforsamlingen undertegnet samme kveld et dokument de kaller «uavhengighetserklæring», men sier de vil utsette å sette den ut i livet.

– Uakseptabelt

Reaksjonen fra regjeringen i Madrid, som kom kort tid etter, var kontant:

– Det er uakseptabelt å komme med en indirekte uavhengighetserklæring for så å utsette den på denne måten, uttalte en ikke-navngitt talsperson for regjeringen til nyhetsbyrået AFP.

Spania-ekspert Jose Maria Izquierdo tror Madrid-regjeringen vil svare med å benytte seg at artikkel 155 i den spanske grunnloven. Den sier at dersom noen av de spanske regionene forsøker å løsrive seg eller bruke sitt selvstyre til grunnlovsstridige handlinger, så kan regjeringen reversere selvråderetten. Statsminister Mariano Rajoy har allerede truet med å ta artikkelen i bruk.

– Jeg tror regjeringen kommer til å ta makten ganske raskt. Så vil de trolig skrive ut nyvalg innen et par måneder, sier Izquierdo, som er førstebibliotekar for romanske språk ved Universitetet i Oslo, til NTB.

– Valgte katastrofe

Izquierdo sier mellomløsningen som Puigdemont falt ned på i talen, tydelig bar preg av en mann som ikke kunne miste ansikt etter å ha gått hardt ut, samtidig som han visste det ikke er noe realisme i å erklære uavhengighet nå.

– Nasjonalistene i Catalonia møter stadig mer motstand. De to største bankene i Catalonia har flyttet sine hovedkvarter ut av regionen, det samme har nesten alle de andre børsnoterte selskapene. Folk i Catalonia er veldig bekymret nå, når de ser at kapitalen og investeringsviljen forsvinner fra regionen, og fagforeningene har begynt å protesterer. I tillegg har både Frankrikes president Emmanuel Macron og EUs president Donald Tusk anmodet katalanske politikere i dag om å ikke erklære uavhengighet. Alt dette gjorde at det var umulig for Puigdemont å erklære Catalonias uavhengighet i kveld, sier Izquierdo.

Han mener Puigdemont og nasjonalistene i Catalonia har valgt den verst tenkelige strategien.

– Han sier han ønsker dialog med regjeringen i Madrid, men når han først har erklært selvstendighet, hva skal de da snakke om? Han burde heller ha annonsert nyvalg og forsøkt å få enda større flertall bak seg i parlamentet. Det kunne igjen gitt mer tyngde til ulike krav som er viktig for dem, som å få full administrasjon av skattene og å få endret grunnloven, slik at det kan bli mulig å avholde en ekstraordinær folkeavstemning, sier Izquierdo.

– Isteden valgte han løsrivelsesveien som går direkte til katastrofe, sier Izquierdo.

Advarte

Omringet av et kraftig sikkerhetsoppbud ventet et folkehav utenfor parlamentsbygningen i Barcelona spent på Puigdemonts tale, som ble utsatt i over en time tirsdag kveld.

Folkeavstemningen 1. oktober endte med et flertall for uavhengighet, men valgdeltakelsen var lav, ikke minst på grunn av spanske myndigheters hardhendte forsøk på å bruke politi til å stanse den. Spanske myndigheter mener folkeavstemningen var ulovlig.

Splittelsen både i det katalanske og spanske samfunnet har økt som resultat av uavhengighetsstriden, og begge sider i konflikten har de siste dagene holdt store demonstrasjoner.

Puigdemont tok til orde for å redusere spenningsnivået og roe ned den spente situasjonen. Han kritiserte samtidig spanske myndigheters håndtering av folkeavstemningen sterkt.

– Alle har et ansvar for å roe ned situasjonen, sa han.