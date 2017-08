Den danske ubåteieren Peter Madsen, som er siktet for uaktsomt drap på svenske Kim Wall, er lettet over at liket er identifisert, sier hans forsvarer.

– Min klient og jeg er svært tilfreds med at funnet som politiet har gjort, lot seg identifisere. Den delen av etterforskningen er nå på plass, og det er han svært lettet over, sier forsvarsadvokat Betina Hald Engmark til Ritzau.

På spørsmål om hvorfor han er lettet, svarer hun at Madsen ikke ønsker noe annet en at saken blir oppklart og sannheten kommer fram.

– Det er fortsatt i min klients interesse og hans ønske, føyer hun til.

Onsdag fastslo politiet at DNA-tester viser at kroppen som mandag ble funnet i sjøen ved Amager i København, tilhører Wall. Den hadde verken hode, armer eller bein.

– Skulle synke

Det ble også opplyst at politiet har funnet blod fra den svenske kvinnen i ubåten til Peter Madsen og at en metallgjenstand var festet til liket, angivelig for at det skulle synke til bunns.

– Vi sikret en hårbørste og en tannbørste for å sikre hennes DNA. Vi fant også blod i ubåten, og det ble et treff, opplyste etterforskningsleder Jens Møller Jensen på en pressekonferanse.

– Skadene på kroppen kan ha blitt påført for at den skulle tømmes for luft slik at den skulle synke lettere, fortsatte Møller Jensen, som kaller funnene for et stort gjennombrudd.

Politiet vil foreløpig ikke spekulere på Madsens motiv og understreker at de etterforsker saken bredt. Den danske oppfinneren, som selv har bygd ubåten, ble for halvannen uke siden siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Ifølge Møller Jensen kan siktelsen bli endret, men politiet har foreløpig ikke tatt stilling til dette.

Søket fortsetter

Wall ble meldt savnet av sin kjæreste for snart to uker siden etter at hun ble med Madsen på en tur i ubåten hans for å lage en reportasje. Dagen etter sank ubåten i Køge Bugt sør for København. Madsen ble reddet opp av vannet, men Wall var sporløst borte.

Madsen har forklart at Wall døde som følge av en ulykke om bord, og at han deretter kastet henne i sjøen. Ifølge advokat Betina Hald Engmark opprettholder Madsen sin forklaring. Funnet av Walls torso endrer ikke hans versjon av saken, skriver BT.

Politiet fortsetter søket etter resten av Kim Walls levninger. Dykkere fra forsvaret har søkt i flere områder etter å ha mottatt tips om mulige likdeler, men uten resultat. Heimevernet bistår også i omfattende søk langs kystlinjen i funnområdet.

– Grenseløs sorg

Walls mor, Ingrid Wall, skriver i en uttalelse på Facebook at familien har tatt imot beskjeden med «grenseløs sorg og bestyrtelse».

– Omfanget av katastrofen kan vi ennå ikke forutse, og mengder av spørsmålstegn gjenstår å bli utredet, skriver moren.

Hun skriver også at familien de siste dagene har mottatt henvendelser fra hele verden fra kolleger og venner av Wall, som satte stor pris på henne.

Støttegruppe gir seg

Saken har ført til at Madsen har mistet en rekke av sine støttespillere. Blant annet blir støttegruppen Raket-Madsen Støttegruppe oppløst i en ekstraordinær generalforsamling i slutten av september, opplyser foreningens avtroppende leder, Frederik Just.

– Drømmen brast for oss alle. Prosjektet blekner i sammenligning med et meningsløst tap av menneskeliv. Det er ikke lenger noen lyst til å fortsette. Tilliten er brutt, heter det i en pressemelding fra gruppen.