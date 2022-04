Afghanistan rammet av enda et terrorangrep – over 30 skal være drept

For tredje gang denne uken er Afghanistan rammet av terror. Minst 33 mennesker, flere av dem barn, skal ha blitt drept i en eksplosjon i en moské nord i landet.

Bildet er fra moskeen i Mazar-e-Sharif som ble rammet av en bombeeksplosjon torsdag. Fredag smalt det igjen, i en moské i Kunduz. Begge moskeene skal ha blitt brukt av muslimske minoriteter som ytterliggående sunnimuslimer mener farer med vranglære.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Angrepet skjedde i Kunduz og rammet også en religiøs skole, ifølge en talsmann for Taliban.

Moskeen skal være mye brukt av tilhengere av sufisme, en muslimsk bevegelse som ytterliggående islamister mener er kjettersk.

– Eksplosjonen fant sted i en moské i Imam Sahib-distriktet i Kunduz. 33 sivile ble drept, deriblant barn, skriver Taliban-regjeringens talsmann, Zabihullah Mujahid, på Twitter.

Mange elever blant ofrene

Han oppgir at 43 personer ble såret. Blant ofrene skal det ha vært mange elever som fikk undervisning på den religiøse skolen, og flere av dem skal ha vært mindreårige.

– Vi fordømmer denne forbrytelsen, og vi uttrykker vår dypeste medfølelse med de etterlatte, sier Mujahid, som kaller angriperne for «oppviglere og onde elementer».

Ingen har så langt sagt at de står bak angrepet, men torsdag tok IS ansvar for to andre terrorangrep. Det ene var rettet mot en gutteskole i et sjiamuslimsk område av Kabul onsdag. Skolen ble rammet av to bomber, og minst sju elever ble drept.

Skjulte bombe i veske

Torsdag ble minst tolv mennesker drept og mange flere såret da en bombe rammet en sjiamuslimsk moské i Mazar-e-Sharif. Bomben skal ha ligget skjult i en veske som ble etterlatt i moskeen og utløst med en fjernkontroll.

Selv om Taliban, som forfekter en fundamentalistisk tolkning av Koranen, gjenerobret makten i Afghanistan i august, har mer ytterliggående sunnimuslimske grupper fortsatt å angripe landets religiøse og etniske minoriteter.