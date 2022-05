Sinn Féin med klar ledelse i Nord-Irland

Sinn Féin leder underveis i opptellingen etter valget i Nord-Irland. 29 prosent har partiet som sitt førstevalg, mot 21,3 prosent for DUP, melder BBC.

Sinn Feins visepresident Michelle O'Neill (i midten) feirer med partikolleger etter å ha blitt valgt inn fredag. Partiet leder i valget på provinsforsamling i Belfast.

NTB

Valget i Nord-Irland er et såkalt preferansevalg, der velgerne rangerer kandidatene via stemmeseddelen. I de foreløpige tallene gjengitt av BBC har 250.388 velgere satt Sinn Féin på første plass, mens unionistene i DUP får tilslutning fra 184.002 velgere.

Det innebærer en tilbakegang for DUP på rundt 40.000, ifølge den britiske kanalen.

Holder ledelsen, blir det en historisk seier for Sinn Féin, som aldri tidligere har vært størst i den nordirske forsamlingen i Belfast. Helt siden Nord-Irland ble grunnlagt som en protestantisk-dominert provins med britisk suverenitet for 100 år siden, har probritiske politikere ledet regjeringen.

Valgseieren betyr at Sinn Féin er et skritt nærmere sin drøm om å samle Irland, selv om dette er blitt sterkt tonet ned under valgkampen.

Sentrumspartiet Alliance Party har også økt oppslutningen kraftig og er så langt førstevalget til 116.681 av velgerne.

Valgdeltakelsen var på 63,6 prosent, noe lavere enn deltakelsen på 64 prosent i 2017.