Aftonbladet: Mistenkt bombemann (55) funnet død i Göteborg

Den 55 år gamle mannen som er siktet etter eksplosjonen i en boligblokk i Göteborg er funnet død, melder Aftonbladet.

Eksplosjonen i en boligblokk i Annedal sentralt i Göteborg førte til en kraftig brann. En 55-åring som er etterlyst i saken, skal være funnet død.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Mannen ble funnet død i et vann i byen onsdag formiddag, ifølge avisa.

Redningstjeneste og politi er på plass etter at de fikk et melding klokken 9.15 om at det var funnet en død person i vannet ved Stenpiren i Göteborg sentrum.

Eksplosjon skjedde tirsdag i forrige uke i en boligblokk i Annedal, sentralt i Göteborg. Den siktede bodde selv i blokken, ifølge svenske medier. Han er siktet for grov allmennfarlig ødeleggelse og etterlyst både nasjonalt i Sverige og internasjonalt.

Ubekreftet

Redningstjenesten og politiet bekrefter at de har funnet en druknet person, men identiteten er foreløpig ikke offentliggjort, ifølge SVT.

Kilder opplyser imidlertid til Aftonbladet at det er den etterlyste mannen.

Mannen og moren hans skal ha delt en leilighet i blokka. De skal ha vært truet av utkastelse i flere måneder, et vedtak som skulle settes ut i livet samme dag som eksplosjonen.

Politiet sa også på et tidlig stadium at de ikke har mistanke om noen tilknytning til gjengkriminalitet.

Store skader

Aftonbladet skrev i forrige uke at de hadde fått informasjon fra politiet om at det ikke var en vanlig bombe av dynamitt som forårsaket eksplosjonen. Hovedteorien er at det kan dreie seg om en blanding av forskjellige væsker, blant annet bensin, som ga stor sprengkraft.

Flere hundre beboere måtte evakueres etter eksplosjonen i den store boligblokka litt før klokka 5 tirsdag morgen. Noen måtte hentes ned av brannmannskaper.

Fire personer ble alvorlig skadd – tre kvinner i 60-, 70- og 80-årsalderen og en mann i 50-årsalderen. Selve bygningen fikk også store skader.