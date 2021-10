Småfly krasjet i nabolag i USA – Minst to døde

Minst to omkom da et småfly krasjet i et nabolag i byen Santee i Sør-California, ifølge amerikanske myndigheter. Flere er også skadd, melder lokale medier.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Flyet styrtet i Santee, rundt 30 kilometer nordøst for San Diego, mandag ettermiddag lokal tid.

– Vi vet foreløpig om to brannofre og om mulige dødsulykker, skrev lokale myndigheter på Twitter før bekreftelsen om to døde kom. Tilstanden til de skadde er foreløpig uviss. De er brakt til sykehus.

Det er ikke kjent om de to som omkom, var om bord flyet eller på bakken under krasjet.

Flyet krasjet i en lastebil som førte til at minst ett hus tok fyr, sier øyevitner til lokale medier. Bilder i sosiale medier viser store mørke røykskyer og to ødelagte hus.

Det skal være snakk om tomotors fly. Det var på vei til Yuma i Arizona fra Montgomery Field i San Diego, melder NBC San Diego. Det er ikke kjent hvor mange som var om bord flyet.

Ulykken skjedde omtrent tre kvartaler fra en videregående skole i byen. Skolen melder på Twitter at ingen elever er skadd.