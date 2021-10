Minst to døde da fly styrtet i boligområde i California

Minst to omkom da et småfly styrtet i et boligområde i Santee i Sør-California. Flere personer ble skadd, og to hus og flere biler ble ødelagt.

Brannmannskaper på stedet der flyet styrtet mandag.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Flyet styrtet i Santee, rundt 30 kilometer nordøst for San Diego, like etter klokken 12 mandag lokal tid.

Visebrannmester Justin Matsushita sier to personer døde på stedet. To andre er innlagt på sykehus med ukjent skadeomfang, opplyser han.

To boliger og flere kjøretøy, blant dem en budbil, ble ødelagt i brannen som oppsto da flyet styrtet.

Den lokale fjernsynsstasjonen KUSI får bekreftet fra lokale myndigheter at det var flyets pilot og sjåføren av en budbil fra UPS som døde.

Ødeleggelsene er omfattende, opplyser Matsushita.

Jim Slaff sier til NBC 7 San Diego at naboer hadde dratt moren hans ut av et vindu i den brennende boligen og reddet stefaren hans som var i hagen. Familiens hund antas å ha dødd, opplyser han.

– Det er en krigssone. Det er ikke engang et hus igjen, sa Slaff da han kom til stedet.

Flyet styrtet to-tre kvartaler unna en videregående skole. Alle elevene er i god behold, opplyser skolen på Twitter.

Flyet var et tomotors Cessna 340-fly med seks seter, melder Fox 5 San Diego.

Flyet kom fra Yuma i Arizona og skulle lande på Gillespie Field like i nærheten av stedet der det styrtet, viser sporingstjenestene FlightAware og FlightRadar24.