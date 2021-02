Flymotor tok fyr og deler falt ned over Denver-forstad

Et passasjerfly nødlandet lørdag i Denver etter å ha fått store motorproblemer like etter avgang. En motor hadde tatt fyr, og deler falt ned i et boligområde.

Broomfield-politiet publiserte bilder på Twitter lørdag som viste flydeler ligge foran et hus. Foto: Broomfield Police Department via AP / NTB

Flydeler havnet på et parkområde. Foto: Broomfield Police Department via AP / NTB

Folk samlet seg for å se på delene som hadde falt ned fra flyet. Foto: David Zalubowski / AP / NTB

Kirby Klements snakket til lokale medier om en vrakdel som hadde havnet på kjøretøyet hans som sto parkert utenfor boligen. Foto: David Zalubowski / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

United Airlines' flygning 328 fikk problemer med den høyre motoren kort tid etter avgang fra Denvers internasjonale lufthavn lørdag. Flyet skulle til Honolulu, opplyser den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA (Federal Aviation Administration).

Det ble lagt ut flere meldinger i sosiale medier om en eksplosjon, og bilder viste et fly på himmelen med en hale av røyk etter seg.

En video filmet fra et passasjersete viser motoren omslynget av flammer.

Politiet i Broomfield la ut bilder på Twitter av store vrakdeler som hadde falt ned rett utenfor et hus i forstaden, som ligger om lag 40 kilometer nord for Denver.

Tyler Thal, som bor i området, sier til AP at han var ute på spasertur med familien da de så et stort fly i uvanlig lav høyde. Han filmet det med mobilen.

– Mens jeg så på flyet, så jeg en eksplosjon og deretter en røyksky og noen deler som falt ned. Det var som en flekk på himmelen, og da jeg fortalte det jeg så til familien min, hørte vi eksplosjonen. Flyet fortsatte, og vi så det ikke etterpå, sier Thal.

Han var lettet da han senere fikk vite at flyet hadde landet trygt i Denver.

Det var 231 passasjerer og en besetning på 10 om bord, opplyser United Airlines. Ingen kom til skade.