Flydrama i Denver

Et passasjerfly nødlandet lørdag i Denver etter å ha fått store motorproblemer like etter avgang. Motordeler falt ned i et boligområde, men ingen ble skadd.

NTB

Det ble lagt ut flere meldinger i sosiale medier om en eksplosjon, og bilder viste også et fly på himmelen med en hale av røyk etter seg.

Nyhetskanalen CBS Denver har lagt ut et bilde på Twitter av vrakgods som har falt ned i Broomfield, som ligger cirka 20 kilometer nord for storbyen.

Politiet i Broomfield bekrefter meldingene, og sier at de ikke har fått meldinger om skadde etter hendelsen. De opplyser at flyet har landet trygt på Denver International Airport.

En talsmann for flyplassen sier til den lokale nyhetskanalen KMGH at United Airlines flygning 328 fikk motorproblemer og måtte gjøre vendereis, melder ABC News. Flyet var på vei til Honolulu.